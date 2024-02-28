Названы неисправности автомобилей, которые обычно возникают весной

Эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто рассказали, с какими неисправностями чаще всего сталкиваются автомобилисты по окончании зимы. Например, с началом весны владельцы машин начинают замечать накопившиеся за холодное время года повреждения лакокрасочного покрытия.

Кроме того, приход весны — подходящий момент, чтобы оценить состояние подвески. В зимний период водители не замечают скрытых под снегом выбоин, от чего чаще всего страдают сайлентблоки. Другим неприятным сюрпризом может стать первое весеннее включение кондиционера.

Многие резиновые детали (например, патрубки) после зимы дубеют, затем становятся более хрупкими, а потому могут потерять герметичность. При наступлении сухой погоды со стабильно плюсовыми значениями лучше осмотреть содержимое капота на предмет возможных течей жидкостей.