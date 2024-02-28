В 2024 году прогнозируется рост штрафов ПДД

"Как бы автомобилисты ни относились к введению новых штрафных санкций и использованию для этого видеокамер, надо признать, что сегодня - это, наверное, самый действенный механизм воздействия на тех, кто сознательно нарушает ПДД и закон об ОСАГО, - отметил директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. - За 20 лет ОСАГО стало реально работающим инструментом финансовой защиты водителей от ошибок на дорогах именно потому, что этот полис есть у большинства участников дорожного движения. Средняя выплата по ОСАГО уже превысила 100 тысяч рублей при средней цене годового полиса менее 8 тысяч рублей. И я склонен считать, что выгоду от страхования своей гражданской ответственности видят не только те 30% опрошенных, которые поддерживают использование камер для выявления нарушителей, но и 23% не определившихся с ответом".