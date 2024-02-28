В 2024 году прогнозируется рост штрафов ПДД

Россияне прогнозируют рост штрафов ПДД в 2024 году
Большинство опрошенных автовладельцев прогнозируют рост штрафов ПДД в 2024 году: 53% скорее согласны с этим утверждением, 13% - не согласны, остальные затруднились с ответом. При этом возможное введение новых штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения, фиксируемые камерами, пока не пользуется поддержкой большинства. Таковы результаты опроса "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и СК "Росгосстрах".
Так, например, идею министерства транспорта штрафовать водителей за нарушения указаний на динамических информационных табло, ограничивающих скорость на магистралях при погодных изменениях, одобряет только 35%. По их мнению, скоростной режим на магистралях c помощью дорожных камер должен контролироваться максимально жестко. Женщинам эта идея нравится больше, чем мужчинам: 39% против 31%. В регионах сильнее всего ее поддерживают сибиряки (43%), а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (42%), меньше других автолюбители Урала (28%).
При этом 43% россиян против таких штрафов: 30% считают, что информация на табло носит сугубо рекомендательный характер, а 13% указывают, что такие табло не являются дорожными знаками. 22% затруднились с ответом.
Немного сторонников и у инициативы штрафовать автомобилистов за отсутствие полисов ОСАГО по видео с дорожных камер. Такую идею поддерживают лишь 30% опрошенных, считая, что водители без ОСАГО портят жизнь остальным. Среди мужчин ее сторонников несколько больше, чем среди женщин (соответственно, 34% и 27%). Среди регионов самый высокий процент одобрения идеи таких штрафов опрос показал в Москве и Московской области (37%), самый низкий - на Дальнем Востоке (22%) и Северном Кавказе (24%).
47% назвали себя противниками штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО: 31% против, потому что есть большой шанс получить штраф по ошибке в базах, 16% уверены, что это не заставит водителей без ОСАГО платить за страховку. 23% затруднились определить свое отношение.
"Как бы автомобилисты ни относились к введению новых штрафных санкций и использованию для этого видеокамер, надо признать, что сегодня - это, наверное, самый действенный механизм воздействия на тех, кто сознательно нарушает ПДД и закон об ОСАГО, - отметил директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. - За 20 лет ОСАГО стало реально работающим инструментом финансовой защиты водителей от ошибок на дорогах именно потому, что этот полис есть у большинства участников дорожного движения. Средняя выплата по ОСАГО уже превысила 100 тысяч рублей при средней цене годового полиса менее 8 тысяч рублей. И я склонен считать, что выгоду от страхования своей гражданской ответственности видят не только те 30% опрошенных, которые поддерживают использование камер для выявления нарушителей, но и 23% не определившихся с ответом".
"Мы считаем, что среди противников такой меры преобладают те, кто выступает не против новой технологии контроля как таковой, а опасающиеся возможных ошибок. Наверное, эксцессы порой возможны. Многие, думаю, слышали про курьезные случаи, когда приходили штрафы за не пристегнутый ремень безопасности у перевозимого на пассажирском сиденье большого плюшевого медведя или за превышение скорости при перевозке машины на эвакуаторе. Но это все же единичные случаи, плюс к сегодняшнему дню уже отработаны механизмы оперативной отмены выписанных ошибочно постановлений", - добавила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.
Сегодня подавляющее большинство автовладельцев оплачивают налоги и штрафы онлайн. 50% оплачивают штрафы через портал госуслуг, треть (34%) используют для оплаты банковские приложение, 18% - приложение "Штрафы", 7% - банкоматы, 6% - офисы банков, а 13% признались, что штрафы не оплачивают.