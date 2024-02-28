Автоэксперты спрогнозировали стоимость новой Lada Vesta с вариатором

Автоэксперты спрогнозировали стоимость Lada Vesta с вариатором
В среду АвтоВАЗ объявил, что начал серийное производство Lada Vesta в новой модификации - со связкой модернизированного мотора 1,8 литра (122 л.с.) и вариатора. Руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов и обозреватель "Дрома" Сергей Цыганов рассказали "Российской газете" о том, сколько может стоить новинка от главного российского автопроизводителя.
"Если провести сравнение с предыдущим поколением "Весты", то тогда доплата за двигатель альянса Renault-Nissan и вариатор Jatco составляла 50 тысяч рублей. Какой она будет сейчас за двигатель 1.8 Evo и "автомат", сказать сложно, но лично я считаю, что вряд ли превысит 100 тысяч рублей.
Сегодня наиболее доступные и самые популярные версии Lada Vesta с "механикой" стоят 1,5 - 2 млн рублей, поэтому нетрудно подсчитать, насколько дороже будут модификации с новым силовым агрегатом.
Что касается конкурентов, то для седанов Vesta/Vesta Cross с АКП ими могут быть модели BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Omoda S5. А при рассмотрении покупки универсалов Vesta SW/SW Cross люди, по всей видимости, будут искать возможную альтернативу среди китайских кроссоверов с ценой в 2-2,5 млн рублей (Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Haval Jolion и др.), которые впрочем, будут немного дороже", - отметил эксперт.
В то же время обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов считает, что Lada Vesta, получив китайский вариатор, прибавит в цене не менее 150 тысяч рублей. Конкурировать модель с такой коробкой будет с Changan Alsvin и Kaiyi E5.
Ожидается, что продажи Lada Vesta с вариатором начнутся уже в марте.