Автоэксперты спрогнозировали стоимость новой Lada Vesta с вариатором

"Если провести сравнение с предыдущим поколением "Весты", то тогда доплата за двигатель альянса Renault-Nissan и вариатор Jatco составляла 50 тысяч рублей. Какой она будет сейчас за двигатель 1.8 Evo и "автомат", сказать сложно, но лично я считаю, что вряд ли превысит 100 тысяч рублей.



Сегодня наиболее доступные и самые популярные версии Lada Vesta с "механикой" стоят 1,5 - 2 млн рублей, поэтому нетрудно подсчитать, насколько дороже будут модификации с новым силовым агрегатом.



Что касается конкурентов, то для седанов Vesta/Vesta Cross с АКП ими могут быть модели BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Omoda S5. А при рассмотрении покупки универсалов Vesta SW/SW Cross люди, по всей видимости, будут искать возможную альтернативу среди китайских кроссоверов с ценой в 2-2,5 млн рублей (Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Haval Jolion и др.), которые впрочем, будут немного дороже", - отметил эксперт.