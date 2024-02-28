Как не навредить двигателю при самостоятельной замене свечей

Процедура по замене свечей зажигания только на первый взгляд кажется простой, но она требует определенных навыков, без знания которых лучше доверить эту процедуру специалистам. Об этом в разговоре с ресурсом Тарантас Ньюс рассказал автомеханик одной из станций техобслуживания.

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Перечисляя ошибки, которые совершают неопытные водители, автомеханик подчеркнул, что менять свечи зажигания нужно после определенного пробега.

«Как правило, через 30 тысяч км, но некоторые модели свечей, например иридиевые, могут отработать в несколько раз больше. Несвоевременная замена, неправильный подбор или поломка свечей зажигания нередко приводят к преждевременному выходу из строя всего двигателя и других систем автомобиля», — уточнил собеседник издания.

Он отметил, что металл горячего двигателя наиболее подвержен давлению, в итоге может произойти срыв резьбы в колодцах. Чтобы этого не случилось, следует дождаться остывания мотора до температуры около 40–50°C Цельсия. Зачастую непрофессиональная замена свечей оборачивается тем, что в мотор попадают частички грязи. Поэтому перед заменой корпус мотора и колодцы свечей нужно очистить или сжатым воздухом, или специальными составами. Если этого не сделать, то вся скопившаяся грязь попадет в свечное отверстие, а оттуда — в цилиндр, где будет действовать, как абразив.

«Недотяжка и перетяжка свечей — это худшее, чем можно навредить. Если недотянуть, то нарушится теплоотдача. Из-за недостаточного теплоотвода свеча будет перегреваться, что приведет к выгоранию электродов и разрушению изолятора», — объяснил автомеханик.

Иногда свеча может так разболтаться из-за вибраций в колодце, что со временем вылетит из отверстия, повредив резьбу. Если перетянуть свечу, то можно повредить керамический изолятор. Это спровоцирует пропуски зажигания или появление трещин в керамике, что намного хуже. Если затянуть слишком сильно, свечу попросту «разорвет» или она деформируется. В итоге ухудшится ее функционал и она выйдет из строя раньше положенного ресурса.

Чтобы избежать подобных проблем, нужно использовать динамометрический ключ, как правило, необходимый момент затяжки указан на упаковке свечей или в инструкции к автомобилю. В отсутствие этого инструмента нужно закрутить свечу вручную, а затем довернуть обычным ключом на 1/3 оборота.