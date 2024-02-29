Эксперт раскритиковал отказ от господдержки электрокаров

Эксперт Милешкин раскритиковал отказ от господдержки электрокаров
По мнению редактора журнала «За Рулём» Кирилла Милешкина, сложившаяся сегодня на рынке ситуация нелепа, так как локализованных автомобилей с электрическими силовыми установками в России нет и не появится в обозримом будущем. При этом спрос в сегменте настолько мал, что «зажимать» его сегодня «глупо и бессмысленно».
Ранее, напомним, АвтоВАЗ обратился в министерство промышленности и торговли с просьбой пересмотреть систему господдержки в отношении электромобилей, не локализованных на территории России. В ведомстве, в свою очередь, признали доводы обоснованными.
«АвтоВАЗ не в первый раз за последние два года прямым текстом просит защитить себя от конкуренции. От которой на российском рынке и так осталось одно название. Нынешняя ситуация вообще, на мой взгляд, нелепа. Локализованных (в полном смысле этого слова) в России электромобилей сейчас нет и в обозримые год-два не предвидится. У самого АвтоВАЗа единственная модель — e-Largus — только в планах», — отметил Милешкин.
Эксперт подчеркнул, что, в первую очередь, отказ от господдержки ударит по машинам Evolute и «Москвич». Которые, к слову, «несмотря на все амбиции и господдержку» провалили планы по продажам на 2023 год.
По мнению журналиста, сегодня спрос на электромобили настолько мизерный, что ограничивать господдержку, что неминуемо приведёт к росту цен на «зелёные» машины российской сборки, бессмысленно.
«Если же АвтоВАЗ рассчитывает, что за электрическим “Ларгусом” вдруг выстроятся очереди — что ж, до него тоже были такие утописты», — заключил эксперт.