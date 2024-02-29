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Эксперт Милешкин раскритиковал отказ от господдержки электрокаров

По мнению редактора журнала «За Рулём» Кирилла Милешкина, сложившаяся сегодня на рынке ситуация нелепа, так как локализованных автомобилей с электрическими силовыми установками в России нет и не появится в обозримом будущем. При этом спрос в сегменте настолько мал, что «зажимать» его сегодня «глупо и бессмысленно».

Эксперт раскритиковал отказ от господдержки электрокаров
© Quto.ru

Ранее, напомним, АвтоВАЗ обратился в министерство промышленности и торговли с просьбой пересмотреть систему господдержки в отношении электромобилей, не локализованных на территории России. В ведомстве, в свою очередь, признали доводы обоснованными.

«АвтоВАЗ не в первый раз за последние два года прямым текстом просит защитить себя от конкуренции. От которой на российском рынке и так осталось одно название. Нынешняя ситуация вообще, на мой взгляд, нелепа. Локализованных (в полном смысле этого слова) в России электромобилей сейчас нет и в обозримые год-два не предвидится. У самого АвтоВАЗа единственная модель — e-Largus — только в планах», — отметил Милешкин.

Эксперт подчеркнул, что, в первую очередь, отказ от господдержки ударит по машинам Evolute и «Москвич». Которые, к слову, «несмотря на все амбиции и господдержку» провалили планы по продажам на 2023 год.

По мнению журналиста, сегодня спрос на электромобили настолько мизерный, что ограничивать господдержку, что неминуемо приведёт к росту цен на «зелёные» машины российской сборки, бессмысленно.

«Если же АвтоВАЗ рассчитывает, что за электрическим “Ларгусом” вдруг выстроятся очереди — что ж, до него тоже были такие утописты», — заключил эксперт.

Автоэксперт
Автоваз