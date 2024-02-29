Эксперт раскритиковал отказ от господдержки электрокаров

«АвтоВАЗ не в первый раз за последние два года прямым текстом просит защитить себя от конкуренции. От которой на российском рынке и так осталось одно название. Нынешняя ситуация вообще, на мой взгляд, нелепа. Локализованных (в полном смысле этого слова) в России электромобилей сейчас нет и в обозримые год-два не предвидится. У самого АвтоВАЗа единственная модель — e-Largus — только в планах», — отметил Милешкин.