Серийная Lada Iskra универсал: какой она будет
На этой неделе в Сети были опубликованы патентные изображения новинки российского автопроизводителя, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.
Прошлым летом появилась первая информация о новом семействе легковых автомобилей, которое получит имя Iskra и постепенно заменит в гамме модель Granta. Последняя, кстати, является самым популярным автомобилем в России по итогам продаж за 2023 год: было реализовано чуть меньше 200 тысяч экземпляров, что более чем в три раза опережает показатели занимающего вторую строчку кроссовера Haval Jolion.
Согласно плану, Гранта будет производиться до 2027 года, после чего самым бюджетным автомобилем Lada станет Iskra. А сейчас у нас есть возможность оценить внешность будущей новинки.
Пока в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) были опубликованы документы только с патентными изображениями универсала, дизайн которого будет сделан в стиле модели Vesta.
Здесь практически такой же передний бампер с решёткой радиатора и характерными молдингами, переходящими в фары. Головная оптика на первый взгляд также напоминает Весту, однако блоки получат оригинальную форму с небольшими «клыками» по краям. Автомобиль сохранит и уже ставшие фирменными для Лады выштамповки на боковинах, но они будут сделаны чуть проще по форме. Ещё один дизайнерский элемент от Весты — «парящая» крыша в задней части за счёт чёрных вставок в задних стойках. Сзади можно отметить крупные фонари оригинальной формы со своей графикой светодиодных огней.
Помимо универсала, новое семейство будет включать в себя его кросс-версию и седан. На январской презентации АВТОВАЗа было заявлено, что производство моделей Iskra начнётся в начале 2025 года. По габаритам автомобили будут чуть крупнее Гранты и при этом компактнее Весты, построены они будут на доработанной переднеприводной французской платформе CMF-B, которую уже использует Логан третьего поколения. Что же касается моторной гаммы, то можно ожидать, что она будет пересекаться с существующим модельным рядом российского автопроизводителя.
Между тем недавно Lada Vesta вернула себе круиз-контроль и подорожала.