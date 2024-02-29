Серийная Lada Iskra универсал: какой она будет

На этой неделе в Сети были опубликованы патентные изображения новинки российского автопроизводителя, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

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Прошлым летом появилась первая информация о новом семействе легковых автомобилей, которое получит имя Iskra и постепенно заменит в гамме модель Granta. Последняя, кстати, является самым популярным автомобилем в России по итогам продаж за 2023 год: было реализовано чуть меньше 200 тысяч экземпляров, что более чем в три раза опережает показатели занимающего вторую строчку кроссовера Haval Jolion.

Согласно плану, Гранта будет производиться до 2027 года, после чего самым бюджетным автомобилем Lada станет Iskra. А сейчас у нас есть возможность оценить внешность будущей новинки.

Пока в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) были опубликованы документы только с патентными изображениями универсала, дизайн которого будет сделан в стиле модели Vesta.

Здесь практически такой же передний бампер с решёткой радиатора и характерными молдингами, переходящими в фары. Головная оптика на первый взгляд также напоминает Весту, однако блоки получат оригинальную форму с небольшими «клыками» по краям. Автомобиль сохранит и уже ставшие фирменными для Лады выштамповки на боковинах, но они будут сделаны чуть проще по форме. Ещё один дизайнерский элемент от Весты — «парящая» крыша в задней части за счёт чёрных вставок в задних стойках. Сзади можно отметить крупные фонари оригинальной формы со своей графикой светодиодных огней.