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Эксперт "ЗР" Зиновьев объяснил, как выбрать недорогой Honda Fit с пробегом

Журнал "За рулем" продолжает рассказывать о вторичном рынке автомобилей. На этот раз эксперт издания Сергей Зиновьев объяснил, как выбрать недорогой Honda Fit.

Эксперт объяснил, как выбрать недорогой Honda Fit с пробегом
© Российская газета

По словам специалиста, пятилетние автомобили третьего поколения можно купить за 1,3-1,7 млн рублей с пробегом до 100 тысяч км.

Пятидверные хэтчбеки предлагаются с моторами 1,5 литра (131 л.с.) и 1,3 литра (100 л. с.). Эксперт отмечает надежность вариатора, который работает вместе с ними.

Но у движков есть минусы - ранние отказы неремонтопригодных катушек зажигания. Зиновьев говорит, что это, судя по всему, связано с качеством бензина - при степени сжатия 13,5 АИ-92 неприемлем, да и АИ-95 не идеал.

"Есть гибрид, и есть полный привод - с любым из двигателей. Дорожный просвет варьируется, у версии 4х4 он выше", - подытоживает он.

Ранее автоэксперт Сергей Пономарев назвал "РГ" простые способы продлить жизнь мотору. Автомеханик Павел Константинов рассказал, может ли современный мотор пройти миллион километров.

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Сергей Зиновьев