Эксперт объяснил, как выбрать недорогой Honda Fit с пробегом

Эксперт "ЗР" Зиновьев объяснил, как выбрать недорогой Honda Fit с пробегом
Журнал "За рулем" продолжает рассказывать о вторичном рынке автомобилей. На этот раз эксперт издания Сергей Зиновьев объяснил, как выбрать недорогой Honda Fit.
По словам специалиста, пятилетние автомобили третьего поколения можно купить за 1,3-1,7 млн рублей с пробегом до 100 тысяч км.
Пятидверные хэтчбеки предлагаются с моторами 1,5 литра (131 л.с.) и 1,3 литра (100 л. с.). Эксперт отмечает надежность вариатора, который работает вместе с ними.
Но у движков есть минусы - ранние отказы неремонтопригодных катушек зажигания. Зиновьев говорит, что это, судя по всему, связано с качеством бензина - при степени сжатия 13,5 АИ-92 неприемлем, да и АИ-95 не идеал.
"Есть гибрид, и есть полный привод - с любым из двигателей. Дорожный просвет варьируется, у версии 4х4 он выше", - подытоживает он.
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