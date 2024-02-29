$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

Автоэксперт назвал пять кроссоверов за 1 млн рублей, которые не требуют вложений

Что купить за 1 млн рублей на вторичном рынке? При этом нужна модель, которая не будет высасывать деньги из владельца, а прослужит верой и правдой много лет. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал "Российской газете", какие кроссоверы с пробегом не требуют серьезных вложений.

"Наиболее бюджетными, но при этом надежными можно назвать Renault Duster с практически не изнашиваемым салоном и минимумом электроники.

Также к долговечным и не требующим больших вложений в процессе эксплуатации относятся Skoda Yeti, у которой нет проблем с работой тормозов, подвески и рулевого управления,

Mitsubishi ASX, который при должном обслуживании не нуждается в ремонте двигателя и коробки передач даже после 300 000 - 400 000 километров пробега.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Suzuki SX4 и Nissan Qashqai - еще одни представители японского автопрома - даже спустя 10 лет эксплуатации не имеют коррозии, а также проблем с управляемостью и проходимостью", - отметил эксперт.

Ранее руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов и обозреватель "Дрома" Сергей Цыганов рассказали "РГ" о том, сколько может стоить Lada Vesta с вариатором, производство которой стартовало накануне.

Автоэксперт
Видео
Renault Duster
Skoda Yeti
Nissan Qashqai
Lada Vesta
Suzuki SX4
Mitsubishi ASX
Suzuki
Renault
Nissan
Skoda
Mitsubishi
Lada
Максим Рязанов
Сергей Цыганов
Азат Тимерханов
4