Автоэксперт назвал пять кроссоверов за 1 млн рублей, которые не требуют вложений

Что купить за 1 млн рублей на вторичном рынке? При этом нужна модель, которая не будет высасывать деньги из владельца, а прослужит верой и правдой много лет. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал "Российской газете", какие кроссоверы с пробегом не требуют серьезных вложений.

"Наиболее бюджетными, но при этом надежными можно назвать Renault Duster с практически не изнашиваемым салоном и минимумом электроники.

Также к долговечным и не требующим больших вложений в процессе эксплуатации относятся Skoda Yeti, у которой нет проблем с работой тормозов, подвески и рулевого управления,

Mitsubishi ASX, который при должном обслуживании не нуждается в ремонте двигателя и коробки передач даже после 300 000 - 400 000 километров пробега.