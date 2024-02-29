Автоэксперт назвал пять кроссоверов за 1 млн рублей, которые не требуют вложений
Что купить за 1 млн рублей на вторичном рынке? При этом нужна модель, которая не будет высасывать деньги из владельца, а прослужит верой и правдой много лет. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал "Российской газете", какие кроссоверы с пробегом не требуют серьезных вложений.
"Наиболее бюджетными, но при этом надежными можно назвать Renault Duster с практически не изнашиваемым салоном и минимумом электроники.
Также к долговечным и не требующим больших вложений в процессе эксплуатации относятся Skoda Yeti, у которой нет проблем с работой тормозов, подвески и рулевого управления,
Mitsubishi ASX, который при должном обслуживании не нуждается в ремонте двигателя и коробки передач даже после 300 000 - 400 000 километров пробега.
Suzuki SX4 и Nissan Qashqai - еще одни представители японского автопрома - даже спустя 10 лет эксплуатации не имеют коррозии, а также проблем с управляемостью и проходимостью", - отметил эксперт.
Ранее руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов и обозреватель "Дрома" Сергей Цыганов рассказали "РГ" о том, сколько может стоить Lada Vesta с вариатором, производство которой стартовало накануне.