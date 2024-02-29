Эксперты объяснили, когда выгодно покупать краткосрочный полис ОСАГО

«Краткосрочную страховку владельцы автомобилей смогут оформить при необходимости. В 2023 году владельцы легковых авто заключили более 500 тысяч страховых договоров сроком 3 месяца. По умолчанию новый краткосрочный договор будет вступать в силу только спустя 3 дня после заключения, что не позволит участникам ДТП купить полис ОСАГО в день аварии. При этом срок действия страхового полиса определяется сразу в момент заключения договора: его нельзя продлевать или сокращать в зависимости от обстоятельств», — рассказали «Автоновостям дня» в дилерском холдинге.