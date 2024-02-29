Эксперты объяснили, когда выгодно покупать краткосрочный полис ОСАГО

Когда выгодно покупать краткосрочный полис ОСАГО. Эксперты все объяснили
С 1 марта 2024 года российским автомобилистам станет доступен новый тип краткосрочного полиса ОСАГО — на один день. При этом надо понимать, что выгодно оформлять такую страховку только в случае отсутствия необходимости в постоянной эксплуатации автомобиля, рассказали «Автоновостям дня» в пресс-службе группы компаний «АвтоСпецЦентр».
«Чем меньше срок страховки, тем выше стоимость за 1 день. Полисы с минимальным сроком действия выгодно оформлять только при отсутствии
необходимости в постоянной эксплуатации автомобиля», — отметили в «АвтоСпецЦентре».
В группе компаний также напомнили, что средняя стоимость годового полиса ОСАГО в 2023 году составила 8 тыс. рублей, но в начале 2024-го она снова немного выросла, поскольку изменились тарифы страховых компаний. В целом же цена страховки, добавили там, формируется на основе базовой ставки, технических характеристик автомобиля, водительского стажа клиента и места регистрации авто.
«Краткосрочную страховку владельцы автомобилей смогут оформить при необходимости. В 2023 году владельцы легковых авто заключили более 500 тысяч страховых договоров сроком 3 месяца. По умолчанию новый краткосрочный договор будет вступать в силу только спустя 3 дня после заключения, что не позволит участникам ДТП купить полис ОСАГО в день аварии. При этом срок действия страхового полиса определяется сразу в момент заключения договора: его нельзя продлевать или сокращать в зависимости от обстоятельств», — рассказали «Автоновостям дня» в дилерском холдинге.