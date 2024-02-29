Автоэксперт назвал Renault Duster самым надежным кроссовером на рынке

«Наиболее бюджетными, но при этом надежными можно назвать Renault Duster с практически не изнашиваемым салоном и минимумом электроники. Также к долговечным относятся Skoda Yeti, у которой нет проблем с работой тормозов, подвески и рулевого управления. Mitsubishi ASX, который при должном обслуживании не нуждается в ремонте двигателя и коробки передач даже после 300 тыс. км», — сказал автоэксперт.