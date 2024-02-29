Что начали выпускать на заводах ушедших автобрендов

Как известно, 2022 год стал переломным не только для российского авторынка, но и для ряда зарубежных автопроизводителей, которые приняли решение покинуть рынок.

Заводы, на которых был налажен сборочный процесс ряда брендов, закрылись. Что же они производят на данный момент и работают ли вообще?

Завод в Санкт-Петербурге, где ранее выпускали популярные модели Kia и Hyundai, с февраля 2024 года запустил производство автомобилей новой марки Solaris. По имеющейся информации, завод будет выпускать всем известные корейские модели легковых автомобилей, но под новым названием - ранее выпускавшийся автомобиль Hyundai Solaris, будет продаваться под названием Solaris HS, Hyundai Creta был переименован в Solaris HC.

Бывший завод Renault в Москве с ноября 2022 года выпускает автомобили "Москвич 3", 3е и 6. Автомобили "Москвич" собираются на базе китайских кроссоверов бренда JAC.

На бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге планировалось выпускать новые, созданные совместно с китайцами, модели АвтоВАЗа. Но недавно стало известно, что на этом заводе скоро стартует производство машин новой марки XCITE. Не исключено, что в их основу лягут кроссоверы Chery.

Бывший завод Volkswagen в Калужской области пока так и не заработал. Но, по некоторым данным, здесь может начаться сборка автомобилей Omoda.

Подмосковное предприятие Mercedes-Benz теперь называется «МБ Рус» и на нём не так давно была выпущена пробная партия машин. Каких именно – пока неизвестно.

Завод Mitsubishi в Калужской области, возможно, начнёт производство Peugeot и Citroen. Правда, в их китайской версии.