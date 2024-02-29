Выбираем китайский автомобиль: 14 моделей Changan в одном шоуруме

Changan в настоящее время приближается к лидирующему числу реализованных автомобилей на российском рынке. Это стало возможным благодаря широкому модельному ряду.

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На официальном сайте Changan для российских покупателей доступны сразу 14 моделей. Многие задаются вопросом, действительно ли все модели можно увидеть вживую. Дилеры сообщают, что да, они все обязательно будут представлены в шоурумах. Это особенно касается таких моделей, как предыдущее поколение CS95, пикап Hunter Plus и гибридный Uni-K iDD, которые могут иметь ограниченное присутствие из-за своей специфики или узкой целевой аудитории.

Для одновременного размещения сразу 14 автомобилей требуются просторные автосалоны, обычно у дилеров имеется необходимое пространство. Но есть и такие модели, как пикап Hunter Plus, которые поставляются только по предзаказу. Аналогичная ситуация и с седаном Lamore. Данные модели, по причине востребованности, увидеть в шоу-руме не получится.

На текущий момент, модели CS35 Plus и CS55 Plus являются наиболее востребованными на рынке. Они предлагаются в различных комплектациях и пользуются стабильным спросом со стороны потребителей.

Одной из привлекательных черт этих моделей является доступность запасных частей. Дилеры отмечают, что основные расходные материалы часто имеются на их складах, что обеспечивает оперативное обслуживание клиентов. В случае отсутствия каких-либо комплектующих на складе, время доставки обычно не превышает 10-14 дней, что делает процесс обслуживания более эффективным и удобным для владельцев автомобилей.