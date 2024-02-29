Изучаем Toyota Land Cruiser 2024: стартовая цена и новые комплектации

На рынок выходит гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 2024 года с мощным мотором, объемом 2,4 литра. Когда дебютировал Land Cruiser 2024 года, Toyota сообщила нам, что его цена будет начинаться с 50 000 долларов США. Теперь мы знаем точную цифру. Toyota Land Cruiser 2024.Источник фото: ToyotaТак, цена последней версии почтенного внедорожника начинается с 57 445 долларов США после сбора за доставку в размере 1 495 долларов США, а поставки начнутся весной.

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Land Cruiser 2024 года выходит намного дешевле базовой цены модели 2021 года в 85 665 долларов. Однако эти два внедорожника очень разные. Предыдущий полноразмерный Land Cruiser вмещал до восьми пассажиров по сравнению с пятью пассажирами в новой версии. Более ранний Land Cruiser также мог буксировать 8200 фунтов, что немного больше, чем 6000 фунтов для этого последнего внедорожника.

Ниже указана стоимость всех трех комплектаций Land Cruiser 2024 года выпуска:Land Cruiser 1958 года — 57 445 долларов США.Land Cruiser — 63 445 долларов США.Land Cruiser First Edition — 76 445 долларов США. Toyota Land Cruiser 2024.Источник фото: ToyotaХотя цены были примерно такими, как мы ожидали от Land Cruiser 2024 года, прогноз Toyota по экономии топлива оказался менее точным. Агентство по охране окружающей среды присвоило Land Cruiser 2024 года общий рейтинг в 23 мили на галлон — немного меньше, чем предыдущая оценка Toyota в 27 миль на галлон вместе взятых, но все же намного больше, чем рейтинг модели 2021 года в 14 миль на галлон.

Покупатели могут выбрать семь цветов кузова для своего нового Land Cruiser. Это «Ледяная шапка», «Жемчужина холодного ветра», «Метро», «Черный», «Метеоритный дождь», «Пыль тропы» и «Синее наследие». Последние два оттенка сочетаются с крышей Grayscape, что придает им двухцветный вид.

Land Cruiser 2024 года доступен исключительно с гибридным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 326 лошадиных сил и 465 фунт-фут крутящего момента. Он подключается к восьмиступенчатой автоматической коробке передач и стандартным межосевым и задним дифференциалом с блокировкой.

Комплектация среднего класса оснащена системой отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости, которая увеличивает шарнирность колес при движении по бездорожью и пересеченной местности. Он также имеет функцию Multi-Terrain Select с настройками грязи, грязи и песка для полного привода.