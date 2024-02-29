Быстрее 4 секунд: эксперт назвал быстрейшие суперкары 2000-х по результатам тестов

Модели ранжированы не по паспортным характеристикам, а на основе замеров скоростных показателей. В списке, к примеру, есть Nissan GT-R R35, Ferrari Enzo и Mosler MT900S. Ну а первое место занимает легендарный Bugatti Veyron, который в то время был не только самым быстрым, но и, вероятно, самым дорогим автомобилем.

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Эксперт Motor.ru Асатур Бисембин просмотрел архив замеров разгона разных автомобилей, проведённых американским журналом Car and Driver, и составил рейтинг самых быстрых машин «нулевых» — периода с 2000 по 2009 год. Это то самое время, когда появился Nissan GT-R R35 с разгоном до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,3 секунды и диковинный Mosler MT900S, проделывавший то же самое за 3,1.

Mosler

Saleen

Между этими двумя моделями втиснулись Ferrari 599 GTB Fiorano (3,3 с), Saleen S7 (3,3 с), Ferrari Enzo (3,3 с) и Lamborghini Gallardo LP560 4 (3,2 с). Ну, а на вершине расположился Bugatti Veyron 16.4 с монструозным W16 8.0 с четырьмя турбинами. Французский гиперкар ускорялся до 97 километров в час за 2,5 секунды и на максимальных 407 километрах опустошал 100-литровый бак за 19 минут.