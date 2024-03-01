На настоящий момент, по мнению специалиста, ни о каком массовом выпуске премиальных отечественных автомобилей речи не идёт. На это указывает ряд верных признаков. Серийным производство в Татарстане не стало.

В беседе с редакцией сайта 116.ru автомобильный эксперт Вячеслав Субботин объяснил, что не так с производством премиальных моделей в Елабуге. Там уже три года собирают президентские автомобили марки Aurus. В Татарстан выпуск перенесли из столичных цехов института НАМИ.

По официальным данным завод в Татарстане способен собирать по 5 000 Aurus ежегодно, но сведений о количестве реально выпущенных экземпляров площадка не раскрывает. Очевидно, что «Аурусы» производятся по предзаказам, а об объёмах сборки можно судить исключительно по продажам. За весь 2023 год продать удалось лишь 115 экземпляров, а годом ранее — 31 штуку. Седаны Senat официально запущены в серию в 2021 году, а внедорожники Komendant — в 2022 году.

«Это самоделки всё, штучный экземпляр. Они ещё не отработаны, „сырые“. Один экземпляр даже не может повторить второй. Нет повторяемости, они все разные. Рано или поздно мы долетим до Марса и, наверное, встретимся с инопланетянами. Постройка этого автомобиля — это как встреча с инопланетянином. Вероятность ровно такая же», — считает Вячеслав Субботин.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов также назвал машины Aurus штучными товаром: можно говорить о ручной сборке или мелкой серии, но не более того.

Согласен в оценке серийности путинских машин и партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «До серии пока достаточно далеко. Тем, что сейчас говорят, что серийное производство не будет в Елабуге, его перенесут в Санкт-Петербург. Значит, вопрос ещё более открытый».