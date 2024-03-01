Автоэксперт высказался о развитии транспортной инфраструктуры Петербурга

По его словам, сейчас в городе устаревший транспорт регулярно выводится из эксплуатации и заменяется более современным и экологически чистым. Ведется строительство новых качественных дорог, что обеспечивает безопасность пассажирских перевозок и благоприятно влияет на транспортную доступность новых районов города.

Так, в России запустят новый национальный проект «Кадры», который будет направлен на укрепление связей всех уровней образования, отметил Сажин. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Глава государства отметил, что все учебные заведения от школы до ВУЗа должны работать в единой логике и на общий результат. Будущим работодателям необходимо будет проявить особое участие.