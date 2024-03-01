Эксперт назвал все плюсы и минусы обновленного Сhery Tiggo 4 Pro

Компания Chery представила в России обновленную версию своего бестселлера - компактного кроссовера Tiggo 4 Pro. Изменения модели оказались незначительными, при этом цены немного подросли.

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Chery отметила свое совершеннолетие на российском рынке выпуском обновленной версии кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition. Новинка уже доступна у российских дилеров и предлагается в трех комплектациях - Family, Style и Ultimate - по цене от 2 млн 420 тыс. рублей до 2 млн 640 тыс. рублей.

Как считает директор дивизиона "АвтоСпецЦентр Дубровка" Татьяна Лазарева, версии Family и Style будут наиболее востребованы у российских покупателей, поскольку клиенты Tiggo 4, как правило, выбирают по принципу соотношения цена-качество и рассматривают замену своего текущего авто с минимальной доплатой за наличные.

Внешний вид обновленного кроссовера отличают ромбовидная хромированная решетка радиатора, двуцветные 18-дюймовые литые диски, а также 3D-дизайн задних фонарей с черной окантовкой.

Что касается интерьера, цифровая зона управления Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition включает два сдвоенных экрана с диагональю 10.25" - сенсорный экран мультимедиа высокой четкости изображения и дисплей панели приборов. Интеллектуальный климат-контроль позволяет настроить индивидуальный микроклимат для пассажира и водителя, а цветной сенсорный 8" экран обеспечивает управление настройками обогревов и климата.

Дополнительная ниша под основной консолью позволяет заряжать любые гаджеты с помощью системы быстрой беспроводной зарядки Charge Pal, не занимая места рядом с элементами управления климатом и КПП. Интерьер автомобиля предлагается в двух вариантах дизайна: новое сочетание белого и черного, а также классический черный салон.

В оснащение Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, помимо прочего, входят адаптивный круиз-контроль, система автономного экстренного торможения, мониторинг слепых зон и автоматическое переключение ближнего и дальнего света.

Технические характеристики и силовые агрегаты новинки идентичны текущему поколению Tiggo 4 Pro. Так, кроссовер Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition в комплектации Family оснащается бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.c., который работает в сочетании с вариатором CVT18. Силовой агрегат комплектаций Style и Ultimate представлен 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. в паре с вариатором CVT25.

"В целом, изменения новой версии Tiggo 4 Pro по большей части косметические и направлены на точечное обновление модели. Она всё еще превосходит многих конкурентов за счет широкого ценового диапазона, большого количества обогревов и двух силовых установок на выбор. Как и актуальная на данный момент версия, обновленный кроссовер будет конкурировать с такими автомобилями, как Geely Coolray, Haval Jolion, Changan CS35 Plus и т.д.", - комментирует руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.