Создателю грузовика «Урал-375» исполнилось 100 лет

Анатолий Иванович — выпускник Сибирского автомобильного института по специальности инженер-механик. В 1947-1960 годах работал старшим конструктором на Уральском автомобильном заводе, затем заняв пост главного конструктора предприятия.

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Под непосредственным руководством Титкова на заводе были разработаны, а затем поставлены на производство «Урал-375», а также родственный «Урал-375СК» — седельный тягач для транспортировки ракет по пересечённой местности. Позднее появился культовый «Урал-375Д», получивший цельнометаллическую кабину.

Добавим, что грузовики «Урал-375Д» выпускались до 1993 годы, а всего было сделано 110 000 экземпляров этих бензиновых вездеходов. В свою очередь, дизельная версия заслуженной модели — «Урал-4320» — продолжает выпускаться, хотя старт производства этих грузовиков состоялся 17 ноября 1977 года.