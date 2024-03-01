5 самых распространённых проблем с автомобилями Tesla

Tesla — один из самых популярных брендов электромобилей. Инновационный и революционный подход к сегменту EV — причина, по которой компания лидирует в своём сегменте. Модели Илона Маска предлагают практически всё, о чём мечтали автомобилисты с детства. Но как и любая другая машина,модели Tesla не застрахованы от возникающих со временем поломок и проблем.

© Quto.ru

Сбои в работе автопилота Tesla

Самую важную роль в популярности автомобилей Tesla сыграла система автопилота, которая даёт преимущество марке по сравнению с другими брендами. Однако существуют дороги, на которых система Tesla Autopilot не может использоваться. Это выяснилось после смертельного ДТП, которое произошло в 2019 году. Автомобиль Tesla проехал мимо знака «Стоп» и предупреждающих знаков, указывающих на то, что дорога закрыта.

Не так давно Tesla отозвала 2 млн машин для обновления системы автопилота после официально зарегистрированных 11 аварий, которые произошли по вине автономной системы.

Неисправности сенсорного экрана в моделях Tesla

Компания Tesla завоевала репутацию производителя передовых технологий и впечатляющих сенсорных экранов, размер которых может достигать 17 дюймов в модели Model S. Однако в 2022 году Tesla отозвала 130 тыс. автомобилей из-за перегрева дисплеев. Отзывная кампания коснулась Model X и Model S 2021 и 2022 годов, а также Model 3 и Model Y 2022 года.

Кроме того, в 2021 году Tesla отозвала 100 тыс. автомобилей из-за отказа встроенной мультимедийной карты памяти eMMC. Автомобили Model X и Model S, выпущенные с 2012 по 2018 год, имели неисправный блок MCU, который мог привести к зависанию сенсорного экрана и медленной загрузке.

Неисправности сенсорного экрана на машинах Tesla — критическая поломка, поскольку он управляет основными важными функциями, например, климатом, навигацией и развлечениями.

Tesla

Неисправные тепловые насосы

Согласно документам, которые Tesla предоставила NHTSA во время отзыва более 26 тыс. автомобилей, в тепловом насосе используется программное обеспечение, которое вышло из строя, держало насос открытым, что привело к отсутствию тепла.

Отзыв коснулся всех моделей 2021 и 2022 гг. Эта неисправность может стать причиной серьёзных проблем для водителей, особенно при низких температурах.

Чаще всего Tesla обновляет программное обеспечение по воздуху, и для этого не требуется ехать к дилерам. Поскольку Tesla добавила эту технологию в свой модельный ряд только в 2020 году, то к 2021 модельному году ПО насоса всё ещё считалось новой технологией, отсюда и проблемы.

Проблемы с отделкой

Tesla завоевала печально известную репутацию производителя автомобилей с низким качеством сборки, и за прошедшие годы компания не раз подвергалась критике по этому поводу. Некачественные процессы производства и сборки приводят к появлению зазоров в панелях. Чаще всего возникают проблемы с неправильно установленной багажной дверью и с заеданием дверных ручек.

Футуристические двери в стиле «крыло чайки» Model X иногда не открываются полностью из-за невидимых препятствий. Система рассчитывает угол, на который она готова распахнуть двери, чтобы не повредить их. Кроме того, Tesla уже отзывала 120 тыс. машин 2021 2023 гг. выпуска из-за риска внезапного открытия дверей во время движения.

Tesla

Неисправности приводного блока