Эксперты указали на низкое качество китайских машин

Реальная эксплуатация автомобилей из Поднебесной позволила выявить множественные проблемы. Низкая надёжность и сложности в восстановлении после ДТП уже привели к весомому росту стоимости ремонта и запчастей. За год зафиксировано увеличение цен на 10 25%.

В беседе с РБК профильные эксперты рассказали о росте обращений по страховым случаям с китайскими машинами вдвое и увеличении среднего ценника на ремонт на 10 25%. Очереди в автосервисы уже растянулась на недели вперёд.

Вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов отметил, что по России число страховых обращений, связанных с ремонтом китайских машин, увеличилось по сравнению с 2022 годом более чем втрое. Стоимость ремонта автомобиля китайского бренда у официального дилера в среднем составляет 120 000 рублей.

Граждане, представители водительских ассоциаций и владельцы автосервисов указали на низкое качество китайских машин, на загруженность сервисов, дороговизну и дефицит запчастей. По кузовным деталям сроки поставки доходят до двух месяцев.

Генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов пояснил, что бамперы «китайцев» при малейшем ДТП разлетаются на осколки. Исполнительный директор общественной организации «Водители России» Павел Локтюшин указал на то, что некоторые поломки механики устранить не могут, поскольку техника постоянно изменяется и модернизируется. Качество деталей уступает европейским. Машины одной и той же модели нередко собираются из абсолютно разных комплектующих, что мешает выполнить ремонт. Технологических карт и инструкций не существует в принципе. На машины, уже снятые с производства, компоненты зачастую не производятся

Технический директор ГК «Нейс-Юг» Юрий Янев, опираясь на собственный опыт, заявил, что качество автомобилей из Поднебесной вряд ли будет расти по причине неуверенности в российской экономике и специфического подхода азиатов к ведению бизнеса.