Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне

В то время как календарная весна официально вступила в свои права, до климатической в большинстве регионов России время еще есть. Автоблогер Азат Булатов дал «Комсомольской правде» несколько важных советов, как правильно подготовить автомобиль к весне.

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Прежде всего, эксперт напомнил про главное – специфические погодные факторы, следствиями которых становятся ухудшение видимости, грязь с водой на проезжей части и частичное «схождение» асфальта вместе со снегом.

«Вода, слякоть и грязь на проезжей части — все это летит прямо в ветровое стекло. А еще водные препятствия, когда вас окутывает водой по самую крышу — все это сказывается на том, что попадает в поле зрения. Поэтому при проезде таких луж нужно всегда снижать скорость. Под ними же еще может оказаться и большая яма», — рассказал Азат Булатов.

Говоря о «переобувке» машины на летнюю резину, он напомнил, что в средней полосе этот сезон обычно начинается не раньше середины апреля. А, учитывая, что эта зима выдалась более снежной, чем прошлая, период массовой смены шин, скорее всего, сдвинется на вторую половину или даже конец следующего месяца, предположил эксперт.

«Нужно дождаться, когда асфальт очистится от снега и льда, высохнет. Плюс есть рекомендация от производителей шин — замену проводить, когда среднесуточная температура не будет опускать ниже +7 градусов. И если все условия совпали, а синоптики не обещают резкого похолодания — смело приступайте к делу», — посоветовал Азат Булатов.

Впрочем, колеса – это лишь часть подготовительного процесса, считает собеседник. Не менее важной процедурой, по его мнению, является автомойка – после нее удобно осмотреть состояние пережившего зиму кузова, чтобы выявить все возможные дефекты и запланировать их устранение.

Также блогер рассказал, что с потеплением он покупает новую, менее морозостойкую незамерзающую жидкость и, учитывая грязь на дорогах, всегда возит в багажнике одну-две канистры такой «незамерзайки».