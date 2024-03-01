Эксперты сообщили об огромных запасах «серых» иномарок у дилеров
С 1 апреля 2024 года правительство изменит порядок расчёта платежей на ввоз на российский рынок автомобилей из стран, которые входят в Евразийский экономический союз. В итоге значительно вырастет размер пошлин при растаможке таких машин. Однако теперь сообщается, что многие крупные дилеры успели сформировать внушительные запасы машин на своих складах.
По мнению замглавы «Авилона» по продажам новых автомобилей Алексея Старикова, ранее ввоз автомобилей по параллельному импорту позволял ввозить транспорт по сниженной стоимости, что привлекало многочисленных физических и юридических лиц без опыта. Это, в свою очередь, создавало немало рисков для конечных покупателей: в ряде случаев им приходилось компенсировать разницу в цене автомобиля самостоятельно. В первую очередь, речь идёт о поставках машин через Киргизию.
«Теперь частные лица смогут импортировать автомобили для личного пользования, уплатив все необходимые таможенные сборы. Автомобили будут поставляться с соответствующими налогами и корректной таможенной стоимостью», — подчеркнул эксперт.
Согласен, что ужесточение законодательства отсеет «непрофессиональных частных» поставщиков и глава департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. По его словам, клиенты только выиграют от этого решения, так как на реализованные дилерами машины распространяется гарантия и действие закона о защите прав потребителей.
«На текущий момент стоимость автомобиля, прошедшего таможенную очистку в Киргизии, примерно на 30% дешевле того, что продается в РФ официальными дилерами. Подорожание будет поступательным с учетом спроса на такие автомобили», — подчеркнул специалист по продажам.
Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский также отметил, что на сегодняшний день практически все крупные дилеры активно работают над формированием складских запасов. Сейчас доля «серых» иномарок занимает у крупных игроков рынка порядка 60—65% от общего объёма импорта и примерно 12-15% продаж.
В итоге предполагается, что к 1 апреля 2024 года запас «серых» иномарок будут достаточными для покрытия нужд продавцов на период от трёх до шести месяцев.