Эксперты сообщили об огромных запасах «серых» иномарок у дилеров

С 1 апреля 2024 года правительство изменит порядок расчёта платежей на ввоз на российский рынок автомобилей из стран, которые входят в Евразийский экономический союз. В итоге значительно вырастет размер пошлин при растаможке таких машин. Однако теперь сообщается, что многие крупные дилеры успели сформировать внушительные запасы машин на своих складах.

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По мнению замглавы «Авилона» по продажам новых автомобилей Алексея Старикова, ранее ввоз автомобилей по параллельному импорту позволял ввозить транспорт по сниженной стоимости, что привлекало многочисленных физических и юридических лиц без опыта. Это, в свою очередь, создавало немало рисков для конечных покупателей: в ряде случаев им приходилось компенсировать разницу в цене автомобиля самостоятельно. В первую очередь, речь идёт о поставках машин через Киргизию.

«Теперь частные лица смогут импортировать автомобили для личного пользования, уплатив все необходимые таможенные сборы. Автомобили будут поставляться с соответствующими налогами и корректной таможенной стоимостью», — подчеркнул эксперт.

Согласен, что ужесточение законодательства отсеет «непрофессиональных частных» поставщиков и глава департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. По его словам, клиенты только выиграют от этого решения, так как на реализованные дилерами машины распространяется гарантия и действие закона о защите прав потребителей.

«На текущий момент стоимость автомобиля, прошедшего таможенную очистку в Киргизии, примерно на 30% дешевле того, что продается в РФ официальными дилерами. Подорожание будет поступательным с учетом спроса на такие автомобили», — подчеркнул специалист по продажам.

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский также отметил, что на сегодняшний день практически все крупные дилеры активно работают над формированием складских запасов. Сейчас доля «серых» иномарок занимает у крупных игроков рынка порядка 60—65% от общего объёма импорта и примерно 12-15% продаж.