Изучаем, что такое локобиль Whiting Trackmobile

Whiting Trackmobile — локомобиль, ставший популярным в 60 странах
Локомобили — это транспортные средства, которые могут перемещаться как по обычным дорогам, так и по железнодорожному полотну. Обычно их делают на базе грузовых автомобилей, но есть исключения. Среди них локомобиль Whiting Trackmobile 1950-х годов.
Trackmobile изначально задумывался как внутризаводской транспорт в Whiting Corporation, Харви, Иллинойс. Бывшему летчику-истребителю и инженеру ВМФ по имени Маршалл Хартелиус было поручено модифицировать старый промышленный локомотив, который Уайтинг годами использовал на своем заводе.
Локомотив постоянно застревал на тупиковых путях, теряя часы, пока его не вытащат. Хартелиусу было поручено найти способ перемещать локомотив по дороге, не занимая железнодорожные пути.
Сначала он разработал систему опорных катков для установки на локомотив, но обнаружил, что она громоздка и сложна. Более того, несмотря на дополнительную полезность возможности передвижения по железным дорогам, локомотив потреблял много топлива и масла и требовал постоянного ремонта.
Маршалл отказался от своего первого проекта и вместо него представил своему боссу концепцию транспортного средства, специально предназначенного для внутризаводских железнодорожных перевозок: у него были шины из твердой резины для передвижения по дорогам и стальные колеса с фланцами для железнодорожного полотна.
Прототип был построен в 1948 году и получил название Mule («Мул»). С того дня более 11 000 единиц Trackmobile было изготовлено и используется более чем в 60 странах.
Модель 5TM (именно её вы видите на фотографиях) стала первой моделью с полностью закрытой кабиной, возможностью установки бензинового или дизельного двигателя и трансмиссией с переключением под нагрузкой.
К 1980 году компания Trackmobile переросла завод Whiting в Харви, штат Иллинойс, и переехала в Лагранж, штат Джорджия, в качестве отдельного подразделения. В 1987 году группа Marmon из Чикаго приобрела Trackmobile и объединила ее со своей линейкой продуктов Switchmaster, сохранив бренд Trackmobile. В 2008 году Berkshire Hathaway, Inc приобрела контрольный пакет акций группы компаний Marmon. Сегодня Trackmobile является частью компании Marmon Engineered Components.