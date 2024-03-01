Изучаем, что такое локобиль Whiting Trackmobile

Локомобили — это транспортные средства, которые могут перемещаться как по обычным дорогам, так и по железнодорожному полотну. Обычно их делают на базе грузовых автомобилей, но есть исключения. Среди них локомобиль Whiting Trackmobile 1950-х годов.

© Carakoom

Trackmobile изначально задумывался как внутризаводской транспорт в Whiting Corporation, Харви, Иллинойс. Бывшему летчику-истребителю и инженеру ВМФ по имени Маршалл Хартелиус было поручено модифицировать старый промышленный локомотив, который Уайтинг годами использовал на своем заводе.

Локомотив постоянно застревал на тупиковых путях, теряя часы, пока его не вытащат. Хартелиусу было поручено найти способ перемещать локомотив по дороге, не занимая железнодорожные пути.

Carakoom

Сначала он разработал систему опорных катков для установки на локомотив, но обнаружил, что она громоздка и сложна. Более того, несмотря на дополнительную полезность возможности передвижения по железным дорогам, локомотив потреблял много топлива и масла и требовал постоянного ремонта.

Маршалл отказался от своего первого проекта и вместо него представил своему боссу концепцию транспортного средства, специально предназначенного для внутризаводских железнодорожных перевозок: у него были шины из твердой резины для передвижения по дорогам и стальные колеса с фланцами для железнодорожного полотна.

Carakoom

Прототип был построен в 1948 году и получил название Mule («Мул»). С того дня более 11 000 единиц Trackmobile было изготовлено и используется более чем в 60 странах.

Модель 5TM (именно её вы видите на фотографиях) стала первой моделью с полностью закрытой кабиной, возможностью установки бензинового или дизельного двигателя и трансмиссией с переключением под нагрузкой.