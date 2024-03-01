Новый электрический МАЗ – вот что о нем известно

Если магистральный тягач МАЗ-Х, пусть и заметно упрощенный по сравнению с рендерами, – это пока достаточно отдаленное будущее, то развозной грузовичок МАЗ-4381ЕЕ на электротяге уже вполне реален. МАЗ опубликовал фотографии и характеристики машины, которую в мае минувшего года уже «засветил» на CTT EXPO.