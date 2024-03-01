Сотрудник сервиса назвал три техжидкости, которые нужно поменять весной

«С началом марта лучше заменить в автомобиле салонный и воздушный фильтры, так как за сезон они сильно забиваются грязью. Также после низкотемпературной зимы нужно обязательно проверить, а лучше заменить основные технической жидкости: антифриз, тормозную, а также моторное масло. Несмотря на пробег, количество моточасов этой зимой было выше за счет долгих прогревов. Частая работа мотора на холостых снизила качество масла ДВС,» — сказал автоэксперт.