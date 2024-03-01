Автоэксперт посоветовал заменить в машине салонный фильтр с началом весны

«С началом марта лучше заменить в автомобиле салонный и воздушный фильтры, так как за сезон они сильно забиваются грязью. Также после низкотемпературной зимы нужно обязательно проверить, а лучше заменить основные технические жидкости: антифриз, тормозную, а также моторное масло», — заявил Родионов в беседе с «Газетой.Ru».