$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

РИА Новости: в России участились случаи подделки запчастей

В России участились случаи продажи поддельных запчастей. Об этом пишет РИА Новости по итогам исследования FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze.

СМИ: в России участились случаи подделки запчастей
© depositphotos.com

О попытках продать некачественные товары сообщили 23% автосервисов. При этом 30% из них рассказали о поддельном масле и смазочных материалах, 23% - свечах зажигания, 15% - фильтрах и 14% - деталях подвески и рулевого управления.

Причиной такой ситуации называют параллельный импорт вследствие санкций и ввоз перекупленных деталей из Омана, Гонконга, Вьетнама, Китая, Сингапура и Малайзии.

Сообщается, что на рынке отсутствует механизм контроля за подлинностью запчастей, из-за чего автомобилисты все чаще опасаются использования таких запчастей сервисами. До этого Минпромторг обновил перечень товаров параллельного импорта.

Перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны зарубежных правообладателей, дополнен брендами, производящими насосы, вентиляторы и компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System), горнодобывающее оборудование (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), а также косметику, парфюмерную продукцию и одежду.

Автоэксперт
Минпромторг
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости