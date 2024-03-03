Автоэксперт перечислил машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей

На рынке автомобилей есть широкий выбор машин с автоматической коробкой перемены передач (АКПП) стоимостью до миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов.

© Вечерняя Москва

По его словам, наибольшей популярностью пользуются модели Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс и другие. Они отличаются надежностью, компактностью, а также недорогим и комфортным обслуживанием. Запчасти для таких автомобилей можно легко найти в большинстве сервисных центров.

— Важно также, что все эти модели проверены временем, — передает слова Титова РИА Новости.

Эксперты дали прогнозы относительно того, как будет развиваться отечественный авторынок в 2024 году. В базовой модели прогноза предполагается, что в наступившем году в России будет реализовано 1,25 миллиона новых легковых машин.