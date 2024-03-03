Водителям рассказали, как их обманывают при покупке иномарок

" Есть очень много рисков в принципе, даже если компания действительно занимается выкупом и доставкой автомобилей и не имеет серьезных намерений обмануть клиента. Например, нужно учитывать, что все машины на аукционах имеют так или иначе какую-то историю страхового случая – там не продают автомобили без дефектов. Поэтому пользуйтесь услугами только проверенных компаний. Посмотрите, как давно они на рынке, какая у них репутация. И не забывайте про выражение "скупой платит дважды" , – добавил он.