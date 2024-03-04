Раскрыт масштаб роста средней стоимости новой китайской машины

Оказалось, что по сравнению с январём 2023 года в январе 2024-го она увеличилась всего на 5%. Приобрести среднестатистического «китайца» в первом месяце года можно было за 2,97 млн рублей.

С результатами исследования «Авито Авто» ознакомились «Известия». По данным онлайн-платформы, за год число объявлений о продаже китайских машин увеличилось на 358%, а доля предложения автомобилей из КНР составила 71% от всех объявлений на площадке. Доля спроса на китайские машины достигла 41%, а спрос на модели китайских производителей увеличился на 141%.

Наибольшим спросом из китайских машин в январе пользовалась продукция Haval. Средняя стоимость моделей этой марки — 2,5 млн рублей. На Haval пришлось 16% общего спроса на китайские модели.

На второй строчке расположился Changan, автомобили которого в среднем стоят по 2,75 млн рублей. Замыкает первую тройку Chery с долей спроса 15% и средней стоимостью автомобиля 3,21 млн рублей. Далее идут Geely (13%; 4 млн рублей) и Omoda (6%; 2,95 млн рублей)

Из моделей в январе самыми востребованными стали Haval Jolion (8% спроса, 2,42 млн рублей), Omoda C5 (4,4%; 2,95 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (4,36%; 2,46 млн рублей) Chery Tiggo 7 Pro Max (4,2%; 2,95 млн рублей) и Geely Monjaro (4%; 4,88 млн рублей). В первую десятку попали также Haval M6, Jetour Dashing, Geely Coolray, Changan Uni-K и Geely Emgrand.