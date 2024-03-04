Блогер назвал Lada Vesta лучшим автомобилем за 1,5 млн рублей

На обзоре канала "Клубный сервис" оказалась клиентская Lada Vesta NG в комплектации Life, оснащённая "музыкой", кондиционером и подогревом передних сидений. Ведущий канала Илья Свиридов показал, из чего и как сделана эта машина, которая была куплена 100 км назад за 1,5 млн рублей.

Ведущий обратил внимание на толщину металла, из которого изготовлен кузов, заявив, что на "Весте" он точно толще, чем на рядовом китайском автомобиле. Аналогичная ситуация с полом салона: оно не промялось при нажатии, как это было, например, продемонстрировано с в разборе GAC GS8. Также Илья Свиридов отметил достаточную толщину порогов и наличие поперечных усилителей.

К качеству сварных швов и их обработке претензий нет. Из положительного: наличие виброизольных элементов, от которых, учитывая стоимость автомобиля, производитель мог бы и отказаться. Решение по "шумке" по-вазовски традиционное: войлочные маты. Это неплохо, реально работает, но есть минус, актуальный для большинства регионов нашей страны: при намокании войлок начинает издавать неприятный запах, активируя процессы коррозии.

В отличие от китайских иномарок в дверях Lada Vesta была обнаружена виброизоляция и полотнище, защищающее контакты электростеклоподъёмников от попадания воды.

При рассмотрении автомобиля снизу были обнаружены следы коррозии на глушителе, одном из его центральных креплений, поворотных кулаках и приводах.