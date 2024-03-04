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Блогер разобрал Lada Vesta: "лучший автомобиль за 1,5 млн рублей"

На обзоре канала "Клубный сервис" оказалась клиентская Lada Vesta NG в комплектации Life, оснащённая "музыкой", кондиционером и подогревом передних сидений. Ведущий канала Илья Свиридов показал, из чего и как сделана эта машина, которая была куплена 100 км назад за 1,5 млн рублей.

Блогер назвал Lada Vesta лучшим автомобилем за 1,5 млн рублей
© ТАСС

Ведущий обратил внимание на толщину металла, из которого изготовлен кузов, заявив, что на "Весте" он точно толще, чем на рядовом китайском автомобиле. Аналогичная ситуация с полом салона: оно не промялось при нажатии, как это было, например, продемонстрировано с в разборе GAC GS8. Также Илья Свиридов отметил достаточную толщину порогов и наличие поперечных усилителей.

К качеству сварных швов и их обработке претензий нет. Из положительного: наличие виброизольных элементов, от которых, учитывая стоимость автомобиля, производитель мог бы и отказаться. Решение по "шумке" по-вазовски традиционное: войлочные маты. Это неплохо, реально работает, но есть минус, актуальный для большинства регионов нашей страны: при намокании войлок начинает издавать неприятный запах, активируя процессы коррозии.

В отличие от китайских иномарок в дверях Lada Vesta была обнаружена виброизоляция и полотнище, защищающее контакты электростеклоподъёмников от попадания воды.

При рассмотрении автомобиля снизу были обнаружены следы коррозии на глушителе, одном из его центральных креплений, поворотных кулаках и приводах.

Из положительного по силовому агрегату: блок двигателя по-прежнему чугунный. Минусом (не для всех, конечно же) является механическая коробка передач со своими артефактами в виде гула и шумов. В ближайшее время на рынок выйдет Lada Vesta с 1.8 Evo и вариатором.

Автоэксперт
Lada Vesta
Lada
Илья Свиридов
фармсинтез