FT: электромобили из Китая доступнее по сравнению с машинами из США

Производители автомобилей из США столкнулись с трудностями при продаже электромобилей, в то время как китайский рынок процветает. Об этом заявил Financial Times исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компания Umicore Матиас Мидрайх.

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Он назвал китайские машины «просто хорошими автомобилями», которые люди покупают. В то же время компании из США пытаются поставить на рынок хорошие электромобили и не хотят рассматривать расширение производства из-за низкого спроса.

Аналитики рассказали FT, что рост автомобильного рынка Китая по сравнению с рынком США связан с другими показателями. Например, американские водители отдают предпочтение более крупным моделям, которые приходится оснащать достаточно недешевыми аккумуляторами, а это негативно влияет на продажи.