Автоэксперт назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет

"На самом деле современные автомобили в большинстве своем имеют очень стойкое и надежное антикоррозийное покрытие. Даже китайские автоконцерны, модели которых еще несколько лет назад подвергались критике владельцев из-за быстрого появления ржавчины, нашли способ устранить эту проблему.



Например, сейчас на российском рынке меньше всего подвержены коррозии Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas, которые производители обрабатывают либо антикоррозийным покрытием, либо гальванической оцинковкой.

Однако даже подобную защиту можно нейтрализовать, если не эксплуатировать автомобиль правильно. Основные ошибки владельцев, провоцирующие возникновение ржавчины, - неправильная или нерегулярная мойка автомобиля, особенно в сезон обилия реагентов на дорогах, непрофессиональные средства для нанесения антикоррозийной защиты, а также неправильная подготовка к данному процессу.



Постоянная эксплуатация автомобиля во влажном климате и несвоевременное удаление очагов повреждения лакокрасочного покрытия тоже могут стать причиной образования коррозии", - отметил специалист.