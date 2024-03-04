Названы плюсы и минусы Lada Aura для госслужащих и депутатов

«Авто рассчитано для комфортного перемещения пассажиров заднего ряда, а у них кроме дополнительных 25 см пространства больше ничего и не появилось. Впрочем, у любого чиновника есть или смартфон, или планшет, которые с успехом заменят монитор, установленный на передней панели. Визуально автомобиль не сильно отличается от базовой Vesta, и только большие задние двери говорят о том, что перед вами премиальный тольяттинский седан. Какое будущее ожидает этот автомобиль, спрогнозировать сложно. Ограниченный спрос на модель гарантирован благодаря госзаказу», - считает он.