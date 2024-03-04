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Названы плюсы и минусы Lada Aura для госслужащих и депутатов

Автоэксперты оценили машину отечественного производства Lada Aura, на которую должны пересесть госслужащие и депутаты. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Он рассказал, что к сегодняшнему дню успели собрать десять Lada Aura, которые направлены по предоплаченным заказам в ведомства. Тем временем «АвтоВАЗ» продолжает испытания автомобилей. Кадаков считает, что новая модель почти не отличается от Vesta, на основе которой она была создана. Среди немногочисленных изменений — удлиненная на 25 см база, а также расширенное место сзади для пассажиров. Автоэксперт добавил, что увеличение площади пришлось на растягивание взаимодействия с тормозами. Ширина машины осталась прежней.

Кадаков подчеркнул, что Lada Aura ездит «неплохо», все системы в авто работают исправно. Среди других достоинств автоэксперт назвал «любопытные» настройки аудиосистемы и новый дизайн салона. Кадаков отметил, что при таком уровне заказа неясно, кому машина будет интересна.

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«Российская газета» также приводит мнение автоэксперта Егора Васильева.

«Авто рассчитано для комфортного перемещения пассажиров заднего ряда, а у них кроме дополнительных 25 см пространства больше ничего и не появилось. Впрочем, у любого чиновника есть или смартфон, или планшет, которые с успехом заменят монитор, установленный на передней панели. Визуально автомобиль не сильно отличается от базовой Vesta, и только большие задние двери говорят о том, что перед вами премиальный тольяттинский седан. Какое будущее ожидает этот автомобиль, спрогнозировать сложно. Ограниченный спрос на модель гарантирован благодаря госзаказу», - считает он.

До этого а «АвтоВАЗе» назвали Lada Aura «продуктом будущего» бренда. Модель оснащена мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

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