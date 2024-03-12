Тест-драйв нового Haval Jolion: как китайцы изменили популярную иномарку

Haval показал свой новый Jolion, который является не просто рестайлингом самой популярной на российском рынке китайской модели (по итогам 2023 года по объему продаж Haval Jolion уступил только Lada Granta). Это переосмысленная, с учетом опыта существования на российском рынке, версия китайского кроссовера, построенная на модульной платформе L.E.M.O.N.. Причем основным лозунгом при создании Haval Jolion был "не навреди".

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Дело в том, что любая коммерчески успешная модель по умолчанию является хорошей, и улучшать ее просто опасно. Либо критически вырастет цена, либо автомобиль получится не таким привлекательным как предшественник из-за появления ненужных опций или утраты востребованных. Так что подобные доработки всегда риск. Стоил ли он свеч, при обновлении Haval Jolion? Давайте разбираться.

С техническими характеристиками машины никаких революционных изменений не случилось. Хотя автомобиль немного вырос в габаритах. И если длина не изменилась - те же 4472 мм, то в высоту "Джолион" подрос на 7 мм - до 1854, а в ширину увеличился на 33 до 1874 мм. Дорожный просвет - 190 мм.

При этом кроссовер оснащается двумя вариантами силовых агрегатов, коробок и трансмиссий, которые потребовали от разработчиков использования и двух вариантов подвески. Впрочем, обо всем по порядку.

Мотор. В варианте переднего привода автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с при крутящем моменте 210 Нм. Он трудится в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Последняя, в свою очередь, взаимодействует только с передними колесами. У автомобиля с такой комбинацией агрегатов передняя подвеска будет реализована по схеме МакФерсон, а сзади будет установлена скручиваемая балка.

Если речь идет о полном приводе, то тот же 1,5-литровый мотор обеспечит уже 150 сил и 230 Нм крутящего момента. Коробка передач превратится в 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями мокрого типа. Передняя подвеска останется такой же, как и у моноприводной версии. А вот задняя превратится в многорычажку. Момент на задние колеса передается через карданный вал. А его величина будет регулироваться муфтой Haldex 5-го поколения.

Кстати, клапанная крышка двигателя выполнена из композитного материала. Это позволяет не только снизить уровень шума, но и уменьшить стоимость мотора. Алюминий нынче дорог. Впрочем, на мой взгляд, лучше было бы поработать с шумоизоляцией колесных арок и моторного щита. Все-таки на скоростях около 90 километров час автомобиль начинает ощутимо звучать. Кстати, оба мотора рассчитаны на использование 92-го бензина, что не может не радовать.

Кроме того, новый Jolion был ответственно доработан китайцами для рынка России. Причем флагманскую роль в этой операции выполнял российский R&D центр компании, на основании анализа мнений владельцев предыдущей версии. Так что автомобиль получил большое количество заметных и не очень улучшений, которые коснулись не только инженерной начинки, но и дизайна. В результате не просто поменялась форма переднего бампера. Исчез хром и на его место пришел благородный черный глянцевый пластик.

Задний бампер добавил кроссоверу строгости, а антикрыло новой формы черного цвета агрессивности и стремительности. Завершают облик новые 18-дюймовые алюминиевые литые диски. Причем любопытно то, что они производятся на территории России. Правда, по какой-то причине представители компании отказались назвать поставщика. И хотя революционных изменений внешнего вида не произошло, машина стала смотреться актуальней и технологичней. А для современного покупателя это важно. Так же важно, как и разнообразие цветовых решений. Для Jolion их пять - галактический черный, магматический красный, благородный агат (белый), платиновый неон и небесный топаз. Салон также представлен в нескольких цветовых гаммах - черный, серый и красный. Так что в этом отношении автомобиль выглядит довольно премиально. Выбор есть.

А что с производством? Haval Jolion выпускается на предприятии компании в Тульской области. И, видимо, подозревая, что в ближайшее время требования к уровню локализации будут ужесточаться, тульский завод продолжает работать над увеличением доли локальных комплектующих в своих автомобилях. На новый Haval Jolion устанавливаются стекла с подогревом российского производства. Каркас сидений и сами сиденья также изготавливаются у нас. Как и аккумуляторы, и колесные диски. И даже металл, из которого делаются кузова, имеет российское происхождение. Так что скоро Haval может превратится в исконно отечественного автопроизводителя.

Впрочем, вернемся непосредственно к машине. С точки зрения эргономики внутреннего пространства у Haval Jolion все очень достойно. Удобные сиденья. Много места для ног.

Да и потолок не давит на голову, даже высокого человека. И это несмотря на наличие панорамной крыши. Хотя я бы скорее назвал ее мега-люком. Все-таки для панорамной крыши ей не хватает размера, а как мега-люк она будет восприниматься с большим уважением, особенно пассажирами заднего ряда. Кстати, к сиденьям есть небольшая претензия. Мне, при росте 182 см, не хватило длины подушки. Из-за этого часть бедра оказывается висящей в воздухе. Впрочем, это дело индивидуальной привычки.

Отдельным эргономическим плюсом Haval Jolion является то, что наконец-то китайцам удалось разместить экран информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма таким образом, что он не перекрывается рулем и руками водителя. Хотя к рулю претензии есть. Дело в том, что его спицы спроектированы так, что взяться за него канонически правильным образом, в точках 10-2 или 9-3, не получается. А если положить руки туда, где по мнению дизайнера за него должен держаться водитель, то выяснится, что я не могу закрыть хват, поскольку пальцам мешают подрулевые переключатели.

При этом еще и поверхность руля оказалась очень скользкой, так что приходилось прилагать усилия для сохранения контроля при активной езде. А еще в спицах рулевого колеса присутствуют отверстия, куда любопытный человек с пытливым умом и дефицитом терпения может засунуть либо палец, либо руку. Что категорически противопоказано во время вождения. Зато теперь у руля появилась регулировка не только по вылету, но и по высоте. И, да - он имеет классическую круглую форму без новомодных усечений. Это здорово.

Кстати, заслуживает похвалы и 7-дюймовый экран приборной панели, в сочетании с проекционным дисплеем он обеспечивает водителя всей необходимой информацией, которая легко читается и воспринимается. Клавиши управления климат-контролем и автономной парковкой, которые у предыдущей версии были сенсорными, что вызывало определенные неудобства, в новом Haval Jolion заменены на физические кнопки.

Амбиентная подсветка имеет много режимов и помимо традиционного выбора цветов предлагает и разные схемы ее работы. И это неплохо. Сзади автомобиль вполне комфортен не только для двух, но и даже для трех взрослых пассажиров. И не только в области плечей, но и в районе ног.

Багажный отсек вполне вместителен, а если сложить задние сиденья, то его объем увеличивается до 1133 литров.

Возникает вопрос. А как Haval Jolion показывает себя на ходу? Откровенно говоря никаких особых изменений с точки зрения управляемости не произошло. Но и хуже не стало. И это хорошо. Несмотря на свою асфальтовую природу Haval Jolion имеет довольно мягкую, но упругую подвеску. Она позволяет активно ехать даже по некачественным дорогам. Правда, это не значит, что ям больше не существует. Так что не увлекаемся и сохраняем разумный подход к вождению. На поворот руля автомобиль реагирует спокойно и уверенно, не пугая избыточно острыми асфальтовыми реакциями.

В результате получилась золотая середина управляемости. Новый Haval Jolion одинаково уверенно чувствует себя на асфальте и неасфальтированных проселках. Мотор хорошо реагирует на педаль газа, а коробка старательно подключает нужную передачу. При этом у полноприводного кроссовера есть и ручной режим. И, казалось бы, он должен расширять возможности водителя по управлению автомобиля.

Однако выяснилось, что попытка торможения двигателем не вызывает энтузиазма со стороны машины. Да, я могу переключиться на пониженную передачу, но это никак не повлияет на скорость. Замедления нет от слова совсем. Такое впечатление, что машина катится с выжатым сцеплением. И это не очень хорошо. Особенно, если оказаться на горном серпантине с большим уклоном. Что, впрочем, не проблема мотора или коробки. Это вопрос настройки программного обеспечения. Так что, если китайцы не обратят на это внимание, то и ручной режим коробки из красивой фенечки превратится в рабочую опцию.

Естественно, что если при управлении автомобилем вы не полагаетесь на свои навыки, вам на помощь всегда могут прийти ассистенты активной безопасности. Их много, они уже настолько традиционны для современных автомобилей, что говорить о них и не хочется. Отдельно лишь выделю систему автоматической парковки. Она сильно поможет в условиях городских джунглей, где даже опытные водители могут попадать в неловкие ситуации. А в случае использования интеллекта автомобиля, все проблемы всегда можно свалить на него. У Haval Jolion есть и приложение с телематикой, которое позволяет дистанционно общаться с автомобилем и управлять его отдельными функциями. И это тоже хорошо.

Jolion доступен в четырех комплектациях, которые были оптимизированы под структуру спроса российского рынка - Comfort, Elite, Premium и Tech Plus. Первая комплектация подразумевает только передний привод, а ее стоимость начинается от 1 999 000 рублей. Elite подразумевает выбор между передним и полным приводом - за нее придется выложить от 2 299 000 рублей.

За комплектацию Premium придется выложить минимум 2 499 000 рублей. Зато автомобиль будет оснащен намного богаче - у него появятся камеры кругового обзора. Хотя по-прежнему выбор типа привода будет доступен. А вот комплектация Tech Plus предлагает безальтернативно оснащенный самыми продвинутыми опциями компании полноприводный кроссовер по цене от 2 799 000 рублей.

Что в итоге? Новый Haval Jolion сохранил преимущества предыдущего поколения и приобрел более гармоничный внешний вид с продуманной эргономикой и хоть и небольшими, но довольно разумными техническими доработками, позволяющими повысить эксплуатационные свойства. В сочетании с адекватной ценой и разнообразием комплектаций он сможет по-прежнему претендовать на звание самой популярной иномарки в России.