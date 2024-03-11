Если бы Lamborghini придумал внедорожный вариант Sterrato в 1986 году

Недавно Lamborghini начал серийное производство своей самой необычной современной модели — внедорожного суперкара Huracan Sterrato. И нам очень жаль, что подобная модель не появилась лет на 40 раньше, во времена легендарного Lamborghini Countach. К счастью, на помощь приходит Abimelec Design и его бурная фантазия.

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Countach Sterrato — это совершенно нетрадиционный Countach, как будто он еще не был достаточно нетрадиционным. Такой суперкар мог бы стать отличной игрушкой, которую на прицепе тянул бы пикап Lamborghini LM002.

Различия с обычным Countach начинаются с высоты дорожного просвета и установки колес и шин, которые во многом заимствованы у вышеупомянутого LM002. Черная обшивка кузова, а также модифицированная задняя часть с запасным колесом также намекают о внедорожном характере суперкара.

Внутри вы найдете классический Lamborghini, за исключением датчиков тангажа и крена, позаимствованных у крошечного Fiat Panda 4x4, но со схематичным изображением Lamborghini на стеклах.

Интересный проект: если бы такой вариант Countach действительно существовал бы, то сегодня за каждым экземпляров, выставленным на аукцион, выстраивалась бы целая толпа коллекционеров.