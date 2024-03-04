Эксперт "За рулем" Алексей Стрельников назвал надежный семейный автомобиль, который можно купить за семь зарплат (не так давно в Росстате рассказали, что средняя зарплата по России превысила 73 тысячи рублей).

По словам специалиста, отлично подойдет Skoda Rapid первого поколения. Лифтбек продавался в нашей стране с 2012 по 2017 годы и стоит сегодня от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

Как отмечает Стрельников, идеальных моторов у "Рапида" нет, но в целом меньше хлопот доставят версии с атмосферными двигателями 1,6 литра и механической коробкой.

При этом главный плюс модели - практичность. У Skoda огромный багажник и большое количество жизненного пространства на втором ряду. Кузов устойчив к ржавчине.

Ранее эксперт рассказал, как выбрать надежную Skoda Fabia за 700 тысяч рублей.