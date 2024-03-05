Названы ошибки, которые водители часто совершают весной

"Первая и наиболее комплексная ошибка, которую может совершить автовладелец с приходом весны - это пренебрежение техническим обслуживанием. Дважды в год (накануне и после зимы) автомобиль требует дополнительного внимания к своему техническому состоянию (в течение сезона могут появиться те или иные неисправности и дефекты). Таким образом, пропустить регулярное ТО на сервисе, проверку работы всех агрегатов и узлов, уровня жидкостей и фильтров - это ошибочное действие.



Вторая серьезная ошибка - это несвоевременный (слишком ранний или слишком поздний) переход с зимней резины на летнюю. Некоторые автомобилисты могут пренебрегать рекомендациями ГИБДД, синоптиков, рекомендациями производителей и пр. В итоге езда на резине, не подходящей по сезону, может напрямую сказаться на безопасности и управляемости автомобиля, так как шины - это единственная деталь, обеспечивающая сцепление с дорогой.



Третий пункт - недостаточное внимание к дорожным условиям: весной дороги могут быть мокрыми и скользкими после дождей или таяния снега. Необходимо адаптировать свой стиль вождения к изменяющимся условиям и учитывать возможность скользкого покрытия. Агрессивная езда на повышенных скоростях в этих условиях чревата многочисленными рисками.



Четвертая ошибка - игнорирование ухода за кузовом. При эксплуатации в зимний период автомобиль в той или иной степени покрывается слоем соли и грязи. В дальнейшем это может привести к коррозии, если не проводить не только регулярную мойку, но и очистку покрытия специальными средствами, которые помогут сохранить внешний вид автомобиля.



И, в-пятых, после зимы важно проверить степень загрязнения сот радиатора. Будет ошибкой пренебречь хотя бы визуальной проверкой данной детали, на просвет. Так как наличие большого количества загрязнений, зацементированных зимней грязью, способно привести к перегреву двигателя при плюсовых значениях температур", - отметил специалист.