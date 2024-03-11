Безумный проект: BMW 600 с V12 от истребителя времён Второй Мировой войны

Об этом проекте известно очень мало, но это на 100 процентов самое крутое, что вы увидите сегодня. Если говорить просто, то перед нами BMW 600 с двигателем от истребителя времён Второй Мировой войны P51 Mustang!

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Создателем этого необычного автомобиля был Jim Litle. У него получилось скрестить кузов от крошечного автомобильчика BMW 600 1966 года выпуска, работавшей в службе доставки сети ресторанов Chicken Delight, с двигателем V12 от военного истребителя. Автомобиль получил имя Allison.

Почему именно Allison? Проект получил имя в честь двигателя Allison V-1710. Это был могучий V12, который кроме P51 Mustang устанавливался также на Curtiss P-40 Warhawk и Lockheed P-38 Lightning. Не удивительно, что мотор занимает практически всё место под кузовом малолитражки, ведь его рабочий объём превышал 28 литров!

Для его установки потребовалось изготовить кастомную раму по принципу драгстерной, где место водителя находилось сразу позади мотора. Благодаря нагнетателю мощность мотора достигала от 1000 до 2000 лошадиных сил (в зависимости от модификации), и можно только представлять, насколько это было много для такого небольшого автомобильчика.

К сожалению, судьба этого проекта неизвестна. Возможно автомобиль до сих пор хранится у кого-нибудь в гараже или уже давно был разобран и сдан на металлолом.