Эксперт объяснил рост продаж новых автомобилей в России

«Lada и Haval производятся в России, Geely также официально присутствует в стране, поэтому вопросов с обслуживанием автомобилей этих марок не возникает. Российские автомобилисты в последнее время более рационально подходят к выбору нового автомобиля, они уже не просто смотрят на то, нравится ли им машина в целом, но и анализируют, как они в случае чего будут ее ремонтировать. Недорогие запчасти для Lada и Haval есть везде, их легко можно заказать. Ситуация с запчастями для Geely тоже более-менее нормальная, но есть отзывы людей, которые рассказывают, что порой им приходится ждать запчастей для Geely», — отметил специалист, добавив, что россияне стали чаще отказываться от приобретения автомобиля, купить запчасти для которого может быть проблематично.