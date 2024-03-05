Эксперт объяснил рост продаж новых автомобилей в России
Автоэксперт Петр Шкуматов в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о росте продаж новых автомобилей в РФ в феврале, а также высказался о перспективах российского авторынка в 2024 году.
В России в феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передавал ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Всего в последний месяц зимы было продано 104 тыс. машин.
Собеседник подчеркнул, что значительный рост продаж новых легковых автомобилей обусловлен эффектом низкой базы прошлого года.
В прошлом феврале еще не были налажены поставки автомобилей, но сейчас ситуация наладилась. Скорее всего, в 2024 году в России будет продано в общей сложности порядка 1,2 – 1,25 млн новых автомобилей. При этом, исходя из размера активного парка в 44 млн автомобилей, необходимо, чтобы было продано порядка 1,7 млн машин. Парк требует обновления — старые машины выбывают в силу физических причин, и на их место должны приходить новые. 1,7 млн проданных машин — это оптимистичная цифра, но для того, чтобы выйти на продажи автомобилей в объеме, достаточном для замещения выбывающих транспортных средств, нужно продавать минимум 150 тыс. машин в месяц. Таким образом, рынку еще есть куда расти в этом плане.Петр ШкуматовКоординатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»
Лидером рынка в феврале, по данным «Автостата», стала марка Lada, продажи которой увеличились на 33% и составили 28,7 тыс. машин. Второе место у Geely, дилеры которого в феврале продали 12,3 тыс. автомобилей, что в 3,8 раза превышает показатель февраля 2023 года. На третьем месте находится Haval с результатом 12 тыс. автомобилей (рост в 2,4 раза). По словам Шкуматова, лидерство этих брендов отчасти объясняется доступностью запчастей для автомобилей данных марок.
«Lada и Haval производятся в России, Geely также официально присутствует в стране, поэтому вопросов с обслуживанием автомобилей этих марок не возникает. Российские автомобилисты в последнее время более рационально подходят к выбору нового автомобиля, они уже не просто смотрят на то, нравится ли им машина в целом, но и анализируют, как они в случае чего будут ее ремонтировать. Недорогие запчасти для Lada и Haval есть везде, их легко можно заказать. Ситуация с запчастями для Geely тоже более-менее нормальная, но есть отзывы людей, которые рассказывают, что порой им приходится ждать запчастей для Geely», — отметил специалист, добавив, что россияне стали чаще отказываться от приобретения автомобиля, купить запчасти для которого может быть проблематично.
Говоря о перспективах российского авторынка, Шкуматов подчеркнул, что российские автолюбители в обозримой перспективе не станут массово отказываться от покупки новых машин.
«Автомобили сейчас дорогие, при этом парк нужно обновлять, поэтому на рынке можно будет наблюдать два тренда. Первый тренд – это растягивание сроков эксплуатации существующих автомобилей – вложения в ремонт, в обслуживание и так далее. Второй тренд – это приобретение новых машин, которые официально присутствуют на российском рынке, которые поставляются массово и для которых есть все необходимые запчасти и расходные материалы... Российский авторынок должен потреблять минимум 1,7 млн автомобилей в год, поэтому физически он будет расти, даже несмотря на высокие цены. То есть люди будут залезать в кредиты, будут занимать какие-то деньги, что-то продавать, но машины покупать не перестанут», — сказал эксперт, уточнив, что у российских дилеров остаются крупные запасы нераспроданных новых автомобилей.
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