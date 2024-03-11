В Германии нашли выброшенный кузов концепт-кара Russo-Baltique Impression

В Сети появились фотографии заброшенного автомобильного кузова необычного дизайна, которые, как утверждается, были сделаны в Германии. На снимках изображен кузов российского концепт-кара Russo-Baltique Impression, который был построен в единственном экземпляре в 2006 году.

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Этот проект был одним из амбициозных отечественных проектов нулевых годов. Московская компания A:Level в сотрудничестве с партнерами и инвесторами решила возродить дореволюционную марку «Руссо-Балт» и предлагать под этим брендом сверхдорогие и роскошные автомобили.

Единственным реализованным проектом стало купе Russo-Baltique Impression. Для постройки этого автомобиля использовались агрегаты Mercedes-Benz CL 65 AMG (включая турбомотор V12, шестиступенчатый автомат и пневмоподвеску). Дизайн машины был полностью оригинальным и необычным, он был создан в стиле европейских купе 1930-х годов.

Russo-Baltique Impression представили на выставках в Европе, купе привлекло внимание автомобильных журналов, но заказов на эту машину так и не поступило. Со временем Impression ушел из поля зрения СМИ, и концепте почти забыли.

По некоторой информации оригинальный концепт Russo-Baltique Impression сохранился и хранится в России, а на фотографиях мы видим макет кузова. Обратите внимание на непрозрачное лобовое стекло, отсутствию мест крепления зеркал заднего вида и точек-разметок на всём кузове (даже на лобовом стекле). Всё это отличает брошенный макет от оригинального концепт-кара.

Но вот что он делает в Германии? Тут кажется раскрывается секрет «самого дорогого русского автомобиля»: есть очень большая вероятность, что его выбросила какая-то немецкая инжиниринговая компания, занимавшаяся изготовлением и разработкой возрождённого «Руссо-Балта».