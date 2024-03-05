Владельцы автосервисов поделились основными проблемами китайских автомобилей

Активная продажа китайских автомобилей на территории России привела к увеличению количества поломок, с которыми обращаются автовладельцы в сервисные центры.

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Такими сведениями поделились представители ассоциаций водителей, страховых компаний, автосервисов.

Наибольшую проблему, с котрой столкнулись автовладельцы, представляет высокая загруженность автосервисов, стоимость и нехватка деталей на складах. Период ожидания запчастей для кузова может достигать 60 дней.

В автосервисах сообщают о том, что поставляемые кузовные детали имеют низкое качество. Достаточно минимального касания, чтобы фрагмент был полностью разрушен. Об этом свидетельствуют передвигающиеся по российским дорогам китайские автомобили, у большинства наблюдаются дефекты на кузове. Данные недочеты кузова заметны невооруженным глазом.

Также фиксируются случаи, когда исправить поломку просто невозможно. Причина кроется в том, что специалисты не умеют работать с подобной системой. Кроме того, она на регулярной основе подвергается доработкам, а технической документации на нее просто нет.

Запчасти для китайских авто уступают по качеству европейским автомобилям. Наибольшие сложности наблюдаются в электрике. На поиск поломки может уйти несколько дней.

Увеличение продаж китайских автомобилей позволило выявить наличие «слабых» точек в каждом бренде из Китая. Они встречаются во всех автомобилях. К примеру, распространенная проблема для Haval Jolion – щиток приборов. Его приходится менять в скором времени. Для Haval F7x, характерно наличие стука в рулевой колонке. Автомобиль Changan не стал исключением. В основном неисправности проявляются при наступлении холодов. Владельцы жалуются на замерзающие замки. Некоторые люди отмечают проблему с контактами мультимедийных устройств.