Россиянам дали советы по покупке новых иномарок

При выборе новой иномарки стоит присмотреться к машинам из КНР, посоветовал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Этот и другие советы по покупке авто он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Прежде всего, при выборе нового автомобиля необходимо руководствоваться условиями эксплуатации, отметил автоэксперт. То есть учитывать, для каких целей приобретается личный транспорт. «Например, в городе можно обойтись седаном или паркетником (кроссовером городского типа) с передним приводом. Для езды по бездорожью понадобится уже внедорожник с полным приводом», — поделился Житнухин.

От кузова, привода, объема двигателя и типа коробки передач будет зависеть расход топлива, а также стоимость новой иномарки. А этот фактор в условиях роста цен на новые авто является для россиян одним из определяющих в процессе выбора Евгений Житнухин автоэксперт

Кроме того, важно учитывать возможности последующего обслуживания авто, наличие достаточного количества сервисных центров, запчастей, оборудования для диагностики, сообщил собеседник «Ленты.ру». В частности, с его слов, сейчас сложности с поставкой комплектующих испытывают владельцы автомобилей ушедших из России брендов. Дело в том, что у дилеров появились проблемы с оплатой запчастей, ввозимых через территории дружественных стран, например, с транзакциями в турецких банках.

Эксперт объяснил рост продаж новых автомобилей в России

«У китайских автоконцернов, представленных в РФ, перебоев с комплектующими нет, поэтому владельцам авто из КНР не приходится долго ждать требуемую запчасть. Помимо этого, китайские авто не уступают ушедшим иномаркам в качестве, а в техническом оснащении даже выигрывают у многих моделей. Поэтому рекомендую присмотреться к ассортименту авто из КНР, тем более с каждым годом он увеличивается», — заключил эксперт.

Ранее стало известно о резком увеличении продаж новых легковых автомобилей в России. Так, за февраль 2024 года в стране купили 104 тысячи новых машин — на 85 процентов больше, чем в феврале 2023-го.