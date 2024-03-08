Перечислены самые надежные 300-сильные автомобили в мире

Каждый автолюбитель стремится приобрести транспортное средство, которое будет обладать необходимыми для него параметрами, среди них высокая мощность, безопасность.

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Эксперты изучили рынок и выделили самые надежные 300-сильные автомобили в мире, которые обладают выдающимися характеристиками.

На первую позицию пьедестала встаёт Nissan Maxima SV. Он оснащается двигателем V6 на 3,5 литра мощностью 300 л.с., трансмиссия автоматическая, привод передний. Данные характеристики позволяют автомобилю занять позиции лидера.

Второе место было отдано Lexus IS 350 F Sport. И вновь двигатель V6 на 3,5 литра с мощностью в 311 лошадиных сил, который работает в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач.

Замыкает тройку лидеров Dodge Charger R/T. Он оснащается 5,7-литровым мотором HEMI V8 мощностью 370 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Четвёртое место отдано Porsche 911 Carrera с мощностью в 379 лошадиных сил. Пятое место досталось Porsche 718 Cayman с 300-сильным силовым агрегатом. На шестой позиции находится — Toyota Camry TRD - 301 лошадиная сила. Седьмым в рейтинге самых мощных автомобилей стал Lexus RC 350 F Sport с мощностью в 311 лошадиных сил. Восьмую строчку рейтинга занимает Chevrolet Camaro 1LT Coupe с 335-сильным мотором.

Девятая позиция была отдана Lexus ES 350 с мощностью в 302 лошадиные силы. И замыкает десятку лидеров Ford Mustang EcoBoost с 310-сильным бензиновым мотором.

Все перечисленные автомобили в рейтинге имеют высокие технические характеристики и достойны лидирующих позиций. В основном мощные автомобили применятся исключительно в спортивных целях.

Если обратить внимание, то все модели произведены в западных странах. В рейтинге нет ни одной модели произведенной в Китае.