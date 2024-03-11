Изучаем уникальный двухэтажный автодом Tatra 815 GTC

В 1987 году модифицированный грузовик Tatra 815 GTC отправился в кругосветное путешествие. Он стартовал из Праги и привлёк к себе огромное внимание, но вернулась экспедиция с гораздо меньшим интересом. Чехословакия существенно изменилась за время отсутствия автомобиля.

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Tatra 815 GTC начала свое кругосветное путешествие 18 марта 1987 года с многолюдной Староместской площади.

Экспедиция, первоначально запланированная на два года, должна была послужить распространению узнаваемости бренда даже в странах, где Tatra не продавались, а также продвижению других товаров социалистической Чехословакии.

По итогам поездки должны были быть сняты 56-серийный познавательный телесериал и два художественных фильма. Экспедиция вернулась спустя три с лишним года 4 мая 1990 года, пройдя почти 200 тысяч километров и побывав на территории 67 стран. И без особых аплодисментов.

Члены экспедиции прибыли совсем не в ту страну, из которой они стартовали. В Чехословакии произошла «Бархатная революция», и экспедиция почти никого больше не интересовала. Даже заключенные на этом пути деловые контракты потеряли свое значение из-за политических изменений.

Однако со временем кругосветное путешествие получило заслуженное признание. Это касается и автомобиля, ведь Tatra 815 GTC сегодня является одним из самых почитаемых экспонатов Музея грузовиков Tatra в Копршивнице.

Экспедиционный автомобиль создан на базе серийной модели Tatra 815, дополненной специальным модулем, выполняющем функцию жилого и ремонтного. Отсюда и пошла аббревиатура GTC, т. е. «Большой туристический караван».

Надстройку построила фирма Vagonka Studénka по проекту местного филиала Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта.

В то время как внешний вид Tatra 815 GTC хорошо задокументирован, то интерьер был не так хорошо известен. До недавнего времени, пока на YouTube-канале Klokan Jack не появилось интересное видео с кадрами интерьера.

Жилой модуль фактически имел три этажа. Самым нижним был «подвал» с шасси, баками 2×220 л для дизеля и 1×400 л для воды, местами хранения необходимых запасных частей, инструментов и электродизель-генератора мощностью 5 кВт.

На первом этаже располагалась кабина водителя с прилегающими к ней помещениями кухни, кабинета и дополнительной спальни, а также туалет и ванная комната, которые можно было использовать для проявки фотоплёнок.

И верхний третий этаж представлял собой открывающуюся веранду в виде тентовой палатки, где располагались спальные места для четырёх человек. Там же хранился мопед «Babetta» и надувная лодка.

Грузовик имел длину ровно 10 метров, ширину 2,5 м, высоту 3,85 м, а общий вес грузовика и всего оборудования составлял 21 тонну.

Подавляющее большинство снаряжения и вещей экипажа были чисто чехословацкого происхождения – это касалось как самой машины, так и, например, кухонной плиты Mora, бытовой техники ETA, электроники Tesla, функциональной одежды Jitex, различных аптечек, посуды, спальных мест и спортивного инвентаря.

Только профессиональное фото- и кинооборудование поставлялось западными компаниями Pentax и Kodak, некоторые медицинские изделия и лекарства обеспечивала компания Bayer, чему дополнительно способствовало специальное покрытие, способное выдерживать широкий диапазон температур, влажности или воздействия солено морской воды.

Сердцем грузовика стал дизельный десятицилиндровый двигатель Т3-929 мощностью 283 л.с.

Шасси было, естественно, хребтовым с центральной опорной трубой, трехосным, с независимой подвеской колес на качающихся полуосях. Глубина преодолеваемого брода составляла 0,8 м, максимальная скорость — 95 км/ч.