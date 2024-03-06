В Великобритании продают самый дорогой автономер

На британском сайте Absolute Reg появился в продаже автомобильный регистрационный знак, отсылающий к одному из двух самых знаковых фильмов прошлого года. За «красивый» номер просят 1 048 205 фунтов стерлингов, что равно примерно 122 миллионам рублей по сегодняшнему курсу. Если его удастся сбыть по этой цене, он станет самым дорогим знаком, проданным в Великобритании.

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Со дня премьеры «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях прошло больше полугода, однако фильм ожидает еще один всплеск интереса в связи с близящейся церемонией «Оскар». Она состоится 10 марта. Вероятно, к ней нынешний хозяин решил приурочить продажу номера.

Absolute Reg обещает взять на себя документы и доставку. Все, что нужно будет сделать, — это прицепить купленную табличку к автомобилю, говорится на сайте. Это может быть любая машина, зарегистрированная в Великобритании после 1967 года.

Табличка может подойти одному из розовых автомобилей в стиле «Барби», выпущенных на волне хайпа от фильма летом прошлого года. Это, к примеру, купе Project Bubblegum, созданное на базе спорткара Porsche 993, или «кукольный» внедорожник Ford Bronco.

Сама же кукольная героиня ездила в кадре на Chevrolet Corvette. Интерес к модели в розовом цвете на фоне популярности фильма подскочил более чем вдвое, заметили аналитики британского AutoTrader. Просмотры объявлений с подержанными кабриолетами увеличились на 120 процентов, а число поисковых запросов «Barbie movie car» — на целых 450 процентов.

Bar8ie может стать самым дорогим автономером Великобритании, но до мирового рекорда ему далеко. Среди лидеров — номер «Р7», проданный в прошлом году в Дубае за 15 миллионов долларов.