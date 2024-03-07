Стало известно, какие автомобили предпочитают российские женщины

В преддверии Международного женского дня специалисты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, изучили сделки в сервисе за минувший год и рассказали "Российской газете" про самые востребованные у российских автолюбительниц марки и модели.

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Покупки, совершенные женщинами, составляют 28% от общего количества сделок на площадке "СберАвто". Автомобилистки отдают предпочтение японским брендам (34% от всех покупок, совершенных женщинами): это, в первую очередь, авто марок Toyota, Nissan и Honda. Также востребованы южнокорейские марки (22%) Kia и Hyundai. На третьем месте располагаются модели российских брендов (11%) - Lada, УАЗ и "Москвич".

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Самой популярной у российских женщин маркой является Kia (12%), на втором месте - Lada (11%). Далее следуют Toyota (10%), Hyundai (9%) и Nissan (8%). Выбирая из авто с пробегом, наиболее часто автолюбительницы приобретают Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus и Kia Sportage. Если анализировать именно новые авто, в лидерах по спросу вновь Lada Granta, за ней следуют Haval Jolion и Geely Monjaro. А среди новинок рынка, представленных не ранее 2023 года, автолюбительницы, помимо Geely Monjaro, также интересуются Jetour Dashing и Kaiyi E5.

Медианный чек на покупку авто женщинами составляет 1 000 000 рублей. Активнее всего приобретают машины жительницы таких субъектов федерации, как Москва (в топе предпочтения местных автолюбительниц - Nissan Qashqai), Республика Татарстан (в это регионе чаще всего приобретают Kia Rio), Санкт-Петербург (также Kia Rio), Республика Башкортостан (Lada Granta) и Московская область (Hyundai Solaris).