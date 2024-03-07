Автомеханик объяснил, почему после замены масла может застучать мотор
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", почему после замены масла может застучать двигатель.
"После замены масла стук в двигателе может возникнуть по ряду причин.Во-первых - неправильный уровень масла. Если при его замене не соблюдать рекомендации и залить недостаточно масла, либо наоборот значительно превысить допустимый уровень, то впоследствии это может вызвать нештатные шумы в двигателе.Вторая причина - проблемы с фильтром масляного насоса: если он забился, был неправильно установлен во время замены масла или установлен не подходящий, это может привести к ограничению потока масла, снижению его давления и появлению стука в двигателе.В-третьих, данный стук может указывать на то, что двигателю и его фильтрам после замены масла требуется некоторое время для достижения последней точки смазки, но это обычно недолго, пара минут.В-четвертых, данный стук может быть следствием проблем со смазочной системой двигателя - например, низким давлением масла из-за неисправного насоса или зашлакованных масляных каналов.В-пятых, всегда стоит помнить о качестве масла и других расходников. Использование низкокачественного и контрафактного масла, не подходящего для двигателя вашего автомобиля, может вызвать шумы и стуки из-за недостаточной смазки или нежелательной реакции с компонентами мотора. Аналогичная ситуация и с масляным фильтром.Если после замены масла возникают стуки в двигателе, настоятельно рекомендую прекратить движение, заглушить двигатель и незамедлительно обратиться на сервис для диагностики и устранения причины, чтобы не допустить серьезных проблем с мотором в будущем", - отметил специалист.
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