Автомеханик объяснил, почему после замены масла может застучать мотор

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", почему после замены масла может застучать двигатель.

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"После замены масла стук в двигателе может возникнуть по ряду причин. Во-первых - неправильный уровень масла. Если при его замене не соблюдать рекомендации и залить недостаточно масла, либо наоборот значительно превысить допустимый уровень, то впоследствии это может вызвать нештатные шумы в двигателе. Вторая причина - проблемы с фильтром масляного насоса: если он забился, был неправильно установлен во время замены масла или установлен не подходящий, это может привести к ограничению потока масла, снижению его давления и появлению стука в двигателе. В-третьих, данный стук может указывать на то, что двигателю и его фильтрам после замены масла требуется некоторое время для достижения последней точки смазки, но это обычно недолго, пара минут. В-четвертых, данный стук может быть следствием проблем со смазочной системой двигателя - например, низким давлением масла из-за неисправного насоса или зашлакованных масляных каналов. В-пятых, всегда стоит помнить о качестве масла и других расходников. Использование низкокачественного и контрафактного масла, не подходящего для двигателя вашего автомобиля, может вызвать шумы и стуки из-за недостаточной смазки или нежелательной реакции с компонентами мотора. Аналогичная ситуация и с масляным фильтром. Если после замены масла возникают стуки в двигателе, настоятельно рекомендую прекратить движение, заглушить двигатель и незамедлительно обратиться на сервис для диагностики и устранения причины, чтобы не допустить серьезных проблем с мотором в будущем", - отметил специалист.

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