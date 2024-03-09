Автоэксперт назвал конкурентов Lada Vesta с вариатором

На этой неделе АвтоВАЗ объявил, что цена на седан Lada Vesta с вариатором будет начинаться от 1 588 900 рублей. При этом продажи таких машин стартуют 11 марта. Обозреватель "Дрома" Сергей Арбузов рассказал "Российской газете" о перспективах новинки на отечественном рынке.

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"Твердой базой для прогноза доли Vesta с китайским вариатором вполне могут стать цифры продаж модели с японским Jatco в период стабильности рынка. Так, в 2021 году дилерам Lada было отгружено 21 396 экземпляров Vesta, оснащенных 1,6-литровым мотором Renault H4M и CVT фирмы Jatco, при этом всего дилеры получили 113 698 автомобилей Vesta. Таким образом, в тот год доля вариаторных исполнений составила 18,8%. Сумеет ли АвтоВАЗ сохранить эту долю, будет зависеть в первую очередь от способности китайских брендов формировать конкурентную цену за счёт скидок и бонусов. Формально ближе всех к цене Vesta CVT седан Changan Alsvin, который за наличный расчет можно приобрести 1,75 млн рублей. Поскольку Changan - это одна из самых крупных государственных компаний Китая, не исключено, что будут предприняты попытки "перебить" Vesta CVT по цене. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и более дорогие модели - тот же Changan Eado или MG 5. Напомним, что MG - это крупнейший на сегодняшний день экспортёр автомобилей из Китая, получающий увесистые дотации на продвижение автомобилей за рубежом. Потенциально именно указанные модели могут отобрать покупателей у Весты CVT. В то же время, модели, выпускаемые на "Автоторе" - BAIC U5 Plus и Kaiyi E5 пока не представляются сколько-нибудь серьёзными конкурентами, ибо объёмы сбыта по ним далеки от запланированных. Поскольку покупатель Vesta живёт в основном в провинции, итоги конкуренции между Lada и китайцами будут зависеть исключительно от того, каким образом в отдельно взятом районном или областном центре будут представлены китайские дилеры. Скорее всего, при прочих равных покупатель будет отдавать предпочтение китайской продукции: с одной стороны, имидж китайских брендов в части надёжности в целом последнее время вырос, с другой - постепенно распространяется информация о проблемах с вариатором WLY, который устанавливается на Chery и который в адаптированном виде перешёл АвтоВАЗу. Понятно, что Vesta с вариатором потенциально имеет больше возможностей попасть в таксопарки, однако это опять же касается небольших провинциальных городов. В крупных городах таксопарки уже давно взяли на вооружение китайские модели, тем более, что дистрибьюторы не скупятся на скидки для крупных корпоративных клиентов. Возвращаясь к доле Vesta CVT: можно уверенно говорить как минимум о 15% в структуре сбыта всех модификаций, начиная с момента насыщения дилерской сети этими версиям", - отметил Арбузов.

Ранее руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов рассказал "РГ" о том, что доплата за вариатор вполне адекватная.