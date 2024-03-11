На продажу выставили Porsche 911 Safari, созданный самим владельцем

Porsche — бренд спортивных автомобилей, который является синонимом скорости и управляемости. Теперь один владелец 911 поднял это на новый уровень, выпустив собственный вариант Safari. Теперь его продают за 69 997 долларов (~6,4 млн рублей).

© Carakoom

Выставленный на продажу Porsche 911 Carrera (997) 2006 года выпуска имеет пробег 175 000 километров, 3,6-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель и шестиступенчатую механическую коробку передач.

Примерно на пробеге 160 тысяч километров текущий владелец установил 2,5-дюймовый лифт подвески со стойками Bilstein, изготовленными на заказ алюминиевыми проставками, регулируемыми опорами стоек Elephant Racing и регулируемыми задними нижними рычагами SPC. Эти детали позволили использовать 16-дюймовые колеса Fuchs с вездеходными шинами Toyo AT3.

Снаружи 911ый получил специальную виниловую пленку, спойлер Getty Design в стиле ducktail, модернизированные ДХО, другие светодиодные задние фонари и даже специальный значок Safari. Сверху установлен бокс Inno Ski, соответствующий виниловой пленке, и заводской багажник Porsche на крыше.

Владелец также добавил скрытоый фаркоп за номерным знаком и удалил глушитель. Так что это не просто приподнятый Porsche с модной виниловой пленкой. Он спроектирован так, чтобы ездить как по дорогам, так и по бездорожью. Владелец написал на Reddit, что он преодолевал снежные склоны, возил на нем велосипед и даже встречался с Магнусом Уокером.

Автомобиль находится в Орегоне, США, и единственная проблема, известная продавцу, заключается в том, что люк в крыше не опускается полностью при открытии. Кажется, это небольшая цена за автомобиль, который будет привлекать внимание повсюду и, вероятно, сохранит высокую ценность на долгие годы.